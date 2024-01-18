الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء" بالموافقة على اتفاقيتي فيينا بشأن الطرق

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 339 بشأن الموافقة على اتفاقيتى فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإشارات الطرق، اتفاقية السير على الطرق).

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 329 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقيتى فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإشارات الطرق، اتفاقية السير على الطرق) رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر: (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاقيتى فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإشارات الطرق، اتفاقية السير على الطرق)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1445 هــ ( الموافق 8 أغسطس سنة 2023 ). عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى غرة ربيع الآخر سنة 1445 هــ (الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 م)

. قرار وزير الخارجية رقم 34 لسنة 2023 وزير الخارجية بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 8/8/2023 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقيتى فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإرشادات الطرق، واتفاقية السير على الطرق) ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 16/10/2023 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 22/10/2023.

قرر: (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 8/8/2023 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقيتى فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإرشادات الطرق، واتفاقية السير على الطرق). صدر بتاريخ 8/11/2023 وزير الخارجية سامح شكرى

يذكر ان اتفاقية فيينا لعام 1968 والمتعلقة بقوانين السير على الطرق هي معاهدة دولية خاضعة للأمم المتحدة هدفها تسهيل حركة المرور على شبكة الطرق العالمية والعمل على رفع مستوى السلامة عليها من خلال وضع قواعد مرور موحدة. حتى هذا التاريخ، وقعت أكثر من 80 دولة من حول العالم على هذه الاتفاقية.