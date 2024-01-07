إحباط 3 محاولات لتهريب حشيش وماريجوانا بجمارك مطار الغردقة

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك مطار الغردقة الدولي، برئاسة هشام شرارة، مدير الإدارة الأولى من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من الحشيش والماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من سويسرا، اشتبه طارق منصور مأمور اللجنة الجمركية فى راكب فرنسي الجنسية قادم من مطار زيورخ أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية؛ نظرًا لارتباكه.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد قرشي ورامي مروان لم يتلاحظ وجود أى شيء بحقائبه فتم تكليف أشرف خلف بتفتيشه تفتيشا ذاتيا فتبين وجود كمية من مخدر الحشيش داخل مكان حساس.



فى المحاولة الثانية وفى نفس اللجنة السابقة بتفتيش راكب آخر فرنسي الجنسية، تبين وجود كمية من المخدر بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وكانت المحاولة الثالثة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بولندا اشتبه مصطفى مختار فى راكب بولندي الجنسية وقادم من مطار كاتوفيتشي أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولى بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبدالله نور الدين وعمر محمد ناصر تلاحظ وجود كثافات معتمة بالحقيبة.

وقام أيمن ربيع جبر بتفتيش الحقائب، فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر بين طيات الملابس.

وقام بالجرد والتحريز كلا من جمال خلف ومحمد حسام وابتسام عبيد ومحمد عادل، بحضور وليد زيادة ومحمد تقي من الأمن الجمركي.

وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى أرقام ٢ و٣ و٤ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات، وإحباط محاولات التهرب الجمركى.