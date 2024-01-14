تنتهي 30 يناير.. أبرز المعلومات عن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج
يتزايد البحث عن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، من قبل المواطنين عبر محركات البحث على الانترنت، للوصول إلى المعلومات الخاصة وكيفية الاستفادة منها، وفي الانفوجراف التالي نستعرض أبرز المعلومات عن المبادرة.
أبرز المعلومات عن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج
- 3 مرات تضاعف عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية على مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"
- 30 يناير الحالي تنتهى المبادرة
- صلاحية "الموافقة الاستيرادية" لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات
- الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية "الموافقة الاستيرادية"
- يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع
- يجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي
- يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات
يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال 5 سنوات
- يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها
- يتم تلقي طلبات التسجيل بالمبادرة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بها
- يتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا
- يتم تلقي استفسارات المصريين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة والإجابة عليها بشكل فوري من خلال الخط الساخن الدولي المخصص للمبادرة 15460
- لجنة دائمة بالمنافذ الجمركية المختصة لتذليل أي عقبات
- التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر
- توفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد
- يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.