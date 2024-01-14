الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

تنتهي 30 يناير.. أبرز المعلومات عن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج

سيارات
سيارات

 يتزايد البحث عن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، من قبل المواطنين عبر محركات البحث على الانترنت، للوصول إلى المعلومات الخاصة وكيفية الاستفادة منها، وفي الانفوجراف التالي نستعرض أبرز المعلومات عن المبادرة.

أبرز المعلومات عن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج

  • 3 مرات تضاعف عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية على مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"
  • 30 يناير الحالي تنتهى المبادرة
  • صلاحية "الموافقة الاستيرادية" لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات
  • الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية "الموافقة الاستيرادية"
  • يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع
  • يجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي
  • يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات

  • يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال 5 سنوات
  • يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها
  • يتم  تلقي طلبات التسجيل بالمبادرة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بها
  • يتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا
  • يتم تلقي استفسارات المصريين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة والإجابة عليها بشكل فوري من خلال الخط الساخن الدولي المخصص للمبادرة 15460
  • لجنة دائمة بالمنافذ الجمركية المختصة لتذليل أي عقبات
  • التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر
  • توفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد
  • يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج الموافقة الاستيرادية الافراج الجمركي طلبات التسجيل التطبيق الإلكتروني سعر الصرف المناطق الحرة داخل مصر

مواد متعلقة

"الوقائع" تنشر قرار محافظة الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لقرية شبراويش بمركز أجا

إحباط 3 محاولات لتهريب حشيش وماريجوانا بجمارك مطار الغردقة

ضبط 9 محاولات تهريب لكمية من المواد المخدرة والهواتف المحمولة بمطار القاهرة

وزير المالية: الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية 26.9%

الوقائع تنشر قرار محافظة الغربية بانقضاء الجمعية التعاونية للصناعات المعدنية ببسيون

الوقائع تنشر قرار الرئيس بشأن منحة بـ670 ألف يورو لتمويل دعم تحديث الموارد المائية

وزير المالية يفتتح مؤتمر حابى تحت عنوان "استثمار الطاقات الكامنة"

التجاري الدولي CIB بالتعاون مع IFC تُعد سوديك للحصول على شهادة اعتماد “EDGE Advanced"

الأكثر قراءة

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

ماتت وهي صائمة.. أسرة سيدة توفت بعد ابنها بساعة تروي قصتها

عاجل.. 3 ملفات ساخنة فى اجتماع الأهلى بينها القائمة الإفريقية ومصير 5 لاعبين

إعلام إسرائيلى: الوضع فى غزة سيئ وصبر الرئيس الأمريكى ينفد

إدانة إسرائيل.. كيف كشفت جلسات محكمة العدل الدولية الرفض الدولى لحرب غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الظالم والمظلوم فى المحكمة الدولية

محمد الراعي

9 مفاجآت للمنتخبات.. هل يستوعب علام درس الحكام؟!

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة