الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الجيش الإسرائيلى: احتمال الحرب مع لبنان صار أعلى بكثير

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أمس الأربعاء، إن احتمال اندلاع حرب على الحدود الشمالية مع لبنان، صار أعلى بكثير.

وأضاف هاليفي في بيان: "لا أعرف متى ستبدأ الحرب في الشمال، أستطيع أن أقول لكم إن احتمال حدوثها، في الأشهر المقبلة، أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي، سنبدأها ونحن في موقع أفضل من خصومنا".

وكان هاليفي يخاطب جنود الاحتياط الذين يتدربون على الحدود الشمالية مع لبنان، حيث تدور اشتباكات يومية مع حزب الله اللبناني، منذ 7 أكتوبر.

وقال الجيش، في وقت سابق، إنه رصد عدة حالات إطلاق نار من لبنان وإنه "ردًا على إطلاق النار، دمرت طائرات الجيش البنية التحتية للإرهاب"، في جنوب لبنان.

والأربعاء، أعلن الجناح المسلح لحركة حماس، المتحالف مع ميليشيا حزب الله، وله مقاتلون في لبنان، أنه أطلق 20 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل "ردًا على المجازر في غزة"، مؤكدًا مقتل أحد مقاتليه في لبنان.

ومنذ هجوم حماس على إسرائيل، يسجل تبادل يومي لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى التحذير من أن "المواجهة الشاملة" بين الطرفين ستكون "كارثة كاملة".

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