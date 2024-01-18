الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

طبعة جديدة من "غيوم فرنسية" لـ ضحى عاصى تزامنًا مع معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 55

رواية غيوم فرنسية
رواية "غيوم فرنسية"

 صدر حديثا عن دار دوِّن للنشر والتوزيع، طبعة جديدة من رواية "غيوم فرنسية" - الفائزة بجائزة اتحاد الكتاب في مصر- للكاتبة والنائبة بالبرلمان المصري ضحى عاصي، وذلك بالتزامن مع النسخة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر انطلاقها في الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

الرواية تعكس طبيعة الحياة الاجتماعية للمصريين فى عصر الحملة الفرنسية

تعكس الرواية طبيعة الحياة الاجتماعية للمصريين في فترة تاريخية فارقة من عمر مصر، وهي وقت دخول الحملة الفرنسية إلى البلاد من منظور الناس التي عانت من ظلم المماليك، واختلطت عليهم المفاهيم فجعلتهم يروا في المحتل طوق النجاة. 

ترصد الرواية قصة "محبوبة" الفتاة المصرية البسيطة التي عانت كثيرًا مشاعر الخوف الشديد من الخطر الذي طال الجميع مع بداية الحروب وتفاقم الصراعات النفسية بمجرد دخول الحملة. وما يزيد من معاناتها هو ترك أبيها لها في تلك الظروف العصيبة واستغناء زوجها عنها واختفائه المفاجئ. تر بعيون "محبوبة" والمحيطين بها، كيف خربت الحملة الفرنسية حياة البعض حتى بعد خروجهم من مصر. 

وتعيش معاناة خوف أخرى مع نجلها الذي يرغب في تكرار الماضي الذي آلمها. ضحى مصطفى عاصي هي أديبة وروائية مصريّة صدرت لها عددٌ من الدراسات والكتب لعلَّ أبرزها كتاب "محاكمة مبارك بشهادة السيدة نفيسة"، فضلًا عن كتب وروايات ودراسات أخرى وعشرات المقالات البحثيّة وغيرها، فهي متخصصة في التاريخ المصري وباحثة في التراث، تنتمي أصولها لمدينة المنصورة؛ صدرت لها عدة مجموعات قصصية وروايات تم ترجمتها إلى العديد من اللغات الأجنبية. كما أنها نائبة في البرلمان المصري.

“غيوم فرنسية” تنال جائزة اتحاد الكتاب لأفضل عمل روائي في مصر

كانت ضحى عاصي نالت عن روايتها "غيوم فرنسية"، سبتمبر 2023، جائزة اتحاد الكتاب في مصر لأفضل عمل روائي. كما تُعد رواية "104 القاهرة" من أهم الأعمال الروائية التي كتبتها. والتي صدرت عن دار دوِّن للنشر والتوزيع عام 2023. بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54.

يشار إلى أن الدورة الـ 55 من معرض الكتاب، تنعقد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 24 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل. كما تحل النرويج كضيف شرف لنسخة هذا العام.

دار دو ن للنشر اتحاد الكتاب في مصر رواية غيوم فرنسية ضحى عاصى معرض القاهره الدولي للكتاب المماليك

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