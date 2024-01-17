الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عمرو بسيوني يكشف أبرز مشاركات قصور الثقافة في معرض الكتاب

جانب من فعاليات المائدة
جانب من فعاليات المائدة المستديرة

ثمّن عمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بالدور الوطني الذى تلعبه وسائل الإعلام المصرية في دعم الفعاليات الثقافية؛ ومنها في القلب معرض القاهرة الدولي للكتاب وتقديمه بالشكل الذى يليق وحدث ثقافي يمثل الدولة المصرية.

رئيس قصور الثقافة يكشف أبرز مشاركات قصور الثقافة في معرض الكتاب الـ 55

أضاف بسيوني، ضمن فعاليات المائدة المستديرة الإعلام ودعم الفعاليات الثقافية، معرض الكتاب نموذجا"، مساء الأربعاء، التي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة بقاعة المجلس، أن العديد من الفعاليات التي تشارك بها الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب منها رحلات تنظمها لمشروع "أهل مصر"، ورحلات لاطفال المناطق السكنية البديلة للعشوائيات للمعرض للتعرف على فعالياته ومشاركتهم انشطته كحدث ثقافي هو الاكبر فى العام ويمثل الدولة المصرية وفي إطار دور "قصور الثقافة" في تحقيق العدالة الثقافية ومستهدافات وزارة الثقافة لتقديم خدمات ثقافية لجموع الشعب المصرى سواسية.

وتأتى المائدة المستديرة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. 

يدير المائدة د.جمال الشاعر الإعلامى والشاعر ومقرر اللجنة، ويشارك فيها كل من د.أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، د. رانيا يحيى عميد المعهد العالى للنقد الفنى أكاديمية الفنون، د. خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، د. وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية، نائلة فاروق رئيس قطاع التلفزيون المصري، محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، خالد مرسي رئيس قطاع التطوير بالتليفزيون عضو اللجنة، إيهاب حفني مدير البرامج بقناة النيل الثقافية عضو اللجنة، أنس الوجود رضوان الكاتبة والإعلامية عضو اللجنة، د. حسام الضمراني الكاتب الصحفى عضو اللجنة.

موعد إنطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 55

وأعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق الدورة 55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب الذي يأتي بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية، يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير المقبل، مع العلم أن المعرض سيفتح أبوابه للجمهور اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري، تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة».

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيونى الإعلام ودعم الفعاليات الثقافية مشروع أهل مصر الدكتورة نيفين الكيلاني

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