الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خالد داغر: المتحدة لعبت دورًا مهمًا فى نقل حفلات دار الأوبرا للمصريين والعالم

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

أشاد الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، بالدور الكبير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى نقل حفلات دار الأوبرا للمصريين والعالم عبر قنواتها.

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وأضاف "داغر" ضمن فعاليات المائدة المستديرة "الإعلام ودعم الفعاليات الثقافية.. معرض الكتاب نموذجا"، التى بدأت منذ قليل وتنظمها لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة بقاعة المجلس، أن الجانب الاقتصادى والمادى الخاص بالاتفاق على محتوى حفلات دار الأوبرا يمثل تحديا تحاول معالجته الفترة المقبلة عبر آليات مختلفة.

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وتأتى المائدة المستديرة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. 

صورة من الفعالية

يدير المائدة د.جمال الشاعر الإعلامى والشاعر ومقرر اللجنة، ويشارك فيها كل من د.أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، د. رانيا يحيى عميد المعهد العالى للنقد الفنى أكاديمية الفنون، د. خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، د. وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية، نائلة فاروق رئيس قطاع التلفزيون المصري، محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، خالد مرسي رئيس قطاع التطوير بالتليفزيون عضو اللجنة، إيهاب حفني مدير البرامج بقناة النيل الثقافية عضو اللجنة، أنس الوجود رضوان الكاتبة والإعلامية عضو اللجنة، د. حسام الضمراني الكاتب الصحفى عضو اللجنة.

صورة من الفعالية
الدكتور خالد داغر دار الأوبرا المصرية المتحدة للخدمات الإعلامية دار الاوبرا معرض الكتاب المائدة المستديرة

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