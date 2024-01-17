الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمود حمدى: صالون الشباب هو البوابة التى فتحت لنا العالم الفنى

صورة الصالون
صورة الصالون

تنطلق غدًا الخميس 18 يناير2024 في تمام السادسة مساء، فعاليات الدورة (34) لصالون الشباب في رحاب قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

وتأتي الدورة المرتقبة تحت عنوان "من أجل فن ينمو" وينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ويُعد الصالون الحدث السنوي الأهم والأكبر المعني بدعم وتقديم شباب التشكيليين حتى سن 35 عامًا.

محمود حمدي

من جانبه، قال الفنان محمود حمدي القيم الفني.. "صالون الشباب.. هذا الاسم الذي كان يتردد كثيرًا عندما بدأت دراستي للفن بأواخر التسعينيات، دائمًا ما ارتبط معي ومع الكثير من جيلي من الفنانين بالمساحة المفتوحة للتجريب، ما رأيناه وما عاصرناه آنذاك فتح لنا سوق العمل بالفن سريعًا، وحول فضولنا إلى ممارسة فنية تحمل شغفًا كبيرًا مستمرًا لتطوير مشاريعنا الفنية التي بدأنا العمل عليها بالتجريب المستمر". 

كان هو كان هو البوابة التي فتحت لنا العالم الفني خارج نطاق الدراسة فتعرفنا على زملاء آخرين من الفنانين لتتوسع دوائر مناقشاتنا وتجاربنا، فكان مجرد العرض بالصالون هو جائزة، واستمر بعدها بدوره معنا بمنحنا المساحة الحرة المفتوحة للتجريب والعمل والمعرفة خارج نطاق قاعات العرض". 

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وأضاف (حمدي): "طوال أكثر من مئة يوما من عملي كقيم فني للصالون، كانت وستظل هذه تجربة فريدة لي، فهي تحمل كل ذكريات البدايات الأولى، والتعرف على فنانين جدد وفتح دوائر المناقشات الفنية، والتحدث مع كل فنان على حدة عن عمله ومشروعه وطريقة عرضه، تأكدت خلال هذه الفترة من أن الصالون ما زال محتفظاً بدوره الذي بدأ منذ أربعة وثلاثىين عاما، ما زال قادرا على التجدد والمواكبة والاكتشاف، مازال هو صالون الشباب الذي يمكن أن تعرف منه ما يحدث في الحركة الفنية المصرية وما هو قادم".

يشارك في هذه الدورة 131 فنانًا تتنوع أعمالهم مجالات التصوير، الرسم، النحت، الخزف، الجرافيك، الفنون الرقمية، التجهيز في الفراغ، الميديا.

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صالون الشباب الدورة 34 لصالون الشباب قصر الفنون دار الأوبرا المصرية من أجل فن ينمو قطاع الفنون التشكيلية

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