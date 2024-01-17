الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسئول بـ"القومى للاتصالات" يكشف تفاصيل منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس

المهندس محمد إبراهيم
المهندس محمد إبراهيم

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات، عن تفاصيل منح المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـ5G لمدة 15 سنة، مؤكدًا أنه تم منح الرخصة لشبكات المحمول لمواكبة التطور التكنولوجي في المناطق وتحسين الشبكات في المحافظات. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن تحديث الخدمات الجديدة تساعد على تطوير الخدمات وتحسن جودة الإنترنت؛ لمواجهة استخدام البيانات العالي، مشيرًا إلى أن قيمة رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس بلغت 150 مليون دولار. 

وعن ارتفاع أسعار شركات المحمول في مصر، أكد أن أسعار الإنترنت ارتفعت بسبب أنه منذ 2017 لم تحدث زيادة في الأسعار، وتم رفعها بسبب ارتفاع أسعار المكونات والدولار، والنسبة الإجمالية للزيادة على الباقات خاصة ذات الشريحة العليا لا تتعدى 10%. 

“القومي للاتصالات” يحدد قيمة الزيادة بالتنسيق مع شركات المحمول

وأوضح أن الجهاز القومي للاتصالات هو الذي يحدد قيمة الزيادة بالتنسيق مع شركات المحمول، مؤكدًا أن خدمات الاتصالات ستكون أفضل مما كانت عليه السنوات الماضية، فى إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة فى مصر.

وأشار إلى أن الرخصة ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي، وعلى ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

رخصة خدمات الـ5G 150 مليون دولار خدمات الجيل الخامس شركات المحمول القومي للاتصالات

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