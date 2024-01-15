الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"شعبة الاتصالات" تحذر من تلاعب التجار فى رفع أسعار كروت الشحن (فيديو)

كروت الشحن
كروت الشحن

قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار كروت الشحن شهدت ارتفاعا طفيفا مع بداية العام الجديد، ولكن التجار يلجأون إلى زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه لتحقيق أرباح أعلى.

وطالب “طلعت”، في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، شركات الاتصالات بالتدخل لحل هذه المشكلة وتحديد هامش الربح للتجار والوكلاء والمحلات.

وأوضح طلعت، أن شركات الاتصالات يجب أن تضع سعرا معلنا لكروت الشحن وتفرضه على جميع الموزعين والمحلات، وإلا فإنها تحرمهم من الحصول على الكروت، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيضمن توحيد الأسعار في الأسواق ومنع التلاعب بها من قبل التجار.

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