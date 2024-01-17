الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد العرابى: مواقف الاتحاد الأوروبى تجاه أزمة غزة متباينة

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة في غزة متباينة، مشيرًا إلى أن هذا التباين يضعف الموقف الأوروبي بوجه عام.

وأضاف العرابي في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "هناك دول مثل والبرتغال وإسبانيا تتحرك، وهناك دول ساكنة مثل فرنسا ودول منحازة مثل ألمانيا"، مشيرًا إلى أن العديد من الوسائل لحشد الرأي العام خصوصًا أن قطاع غزة يقع في البحر المتوسط ومن السهل بعد الضغط على إسرائيل وصول المساعدات إلى القطاع.

وتابع: "هناك وسائل كثيرة جدًا لوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عن طريق تلك الدول، حيث من الممكن عمل ميناء عائم خلال 48 ساعة فقط لتقديم المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة بشكل عاجل جدًا".

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