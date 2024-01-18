في ذكرى وفاتها.. هنا عاشت فاتن وعمر أيامهم الحلوة

يصادف اليوم 17 يناير ذكرى وفاة سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، والتي توفيت في مثل هذا اليوم 17 يناير عام 2015 وولدت يوم 27 مايو 1931، وقد أمتعت الجمهور العربي بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة والتي لازالت حتى الوقت الحالي، حيث أنها علامة بارزة في تاريح السينما المصرية، وضمن أبرز أعمالها فيلم أفواه وأرانب، سيدة القصر، صراع في الوادي، إمبراطورية ميم، ضمير أبلة حكمت، وغيرها من الأعمال الفنية التي نالت عليها العديد من الجوائز والتكريمات.

ذكرى وفاة فاتن حمامة

وفي تلك المناسبة في ذكرى وفاة فاتن حمامة، قامت "الدستور" بزيارة 19 شارع الجبالية عمارة ليبون بمنطقة الزمالك التابعة لمحافظة القاهرة، حيث منزل سيدة الشاشة العربية، وتقابلنا مع عم علي صاحب كشك سجائر مجاور لعمارة ليبون، والذي قال إن عمارة ليبون هي التي عاشت فيها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فترة زواجها من الفنان عمر الشريف، وذلك بعد أن كانت تقيم في عمارة الإيموبيليا بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

ذكرى وفاة سيدة الشاشة العربية

ويضيف عم علي: "أن الفنانة فاتن حمامة كانت قليلة الظهور للغاية بالإضافة إلى أنها كانت قليلة الإختلاط بالجيران والمحيطين بمكان سكانها، لافتا إلى أن سيدة الشاشة العربية ظلت مقيمة في الشقة بعمارة ليبون حتى بعد الإنفصال من الفنان عمر الشريف وقبل أيام قليلة من وفاتها في مثل هذا اليوم 17 يناير حتى تم عرض الشقة للبيع في عام 2021".

تابع عم علي إن عمارة ليبون شكن فيها العديد من المشاهير، أبرزهم الفنان رشدي أباظة قبل أن ينتقل لمنطة وسط البلد، أيضا الفنان أحمد رمزى عاش فترة في عمارة ليبون إلى أن انتقل لشقة أخرى في منطقة الزماك.

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