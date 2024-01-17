معرض القاهرة الدولى للكتاب فى 13 سؤال

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ55، لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمشاركة نخبة من مفكرى مصر والعالم، وبحلول النرويج ضيف شرف هذا العام، لذا توضح الدستور، كل ما يتعلق بالمعرض، وتعريف المواطنين، بأهم وأبرز الأحداث، والفعاليات خلال أيامه، وطرق الوصول إليه.

1- متى تنطلق فعاليات المعرض؟

- يفتتح معرض الكتاب رسميًا يوم ٢٤ يناير الجارى، وتُقام فعاليات الثقافية فى الفترة من الشهر ذاته وتستمر حتى ٦ فبراير المقبل.

2 - أين يقام معرض الكتاب؟

- يقام المعرض فى مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

3 - ما شعار معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55؟

- يأتى شعار المعرض هذا العام تحت عنوان «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولى للكتاب، بوصفه واحدًا من ركائز الصناعات والمشروعات الثقافية.

4 - ما دولة ضيف شرف معرض الكتاب هذا العام؟

- تحل مملكة النرويج ضيف شرف، هذا العام، وهو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا «شبه الجزيرة الإسكندنافية»، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى.

إبداعات النرويج فى «الدورة 55»: كتاب واحد للطفل.. وروايتان لـ«أديب نوبل»



5 - مَن شخصية معرض الكتاب؟

- تم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويّة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاءً بأواخر العصر البطلمى.



6 - مَن شخصية معرض الطفل المرافق لمعرض الكتاب؟

- قررت اللجنة العليا للمعرض اختيار اسم كاتب الأطفال الكبير يعقوب الشارونى، ليكون شخصية معرض الطفل هذا العام، بوصفه أحد أبرز رواد أدب الطفل فى العالم العربى، وله مشروع ثقافى عظيم، وإنتاج أدبى أقل ما يوصف به أنه شديد الغزارة شديد التنوع شديد التأثير، فضلًا عن استلهام معظم مؤلفاته من التراث الشعبى المصرى.



7 - كم عدد دور النشر والدول المشاركة؟

- يشارك ١٢٠٠ ناشر، من قارات العالم، بزيادة ١٥٣ ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة ٧٠ دولة من جنسيات مختلفة، ويبلغ عدد العارضين ٥٢٥٠ عارضًا هذا العام، الأمر الذى يُثرى ويؤكد فكرة شعاره «نصنع المعرفة... نصون الكلمة».



8 - هل توجد مؤسسات رسمية فى المعرض؟

- يشهد مشاركة ٩٤ وزارة ومؤسسة مصرية وعربية، منها على سبيل المثال: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، هيئة الرقابة الإدارية ممثلة فى «الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد»، وزارة الأوقاف، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعى، الأزهر الشريف، دار الإفتاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، نادى القضاة، وغيرها من المؤسسات الرسمية.



9 - هل توجد فعاليات فنية فى معرض الكتاب؟

- يشهد المعرض العديد من الفعاليات الفنية التفاعلية، حيث يمتزج فيها جمهور المعرض مع تراثه من الأداءات التراثية التى نشأ وعاش عليها فى البراح المعتاد، وذلك بالتعاون مع جميع قطاعات وزارة الثقافة منها: «الهيئة العامة لقصور الثقافة، دار الأوبرا المصرية، المركز القومى لثقافة الطفل، أكاديمية الفنون... وغيرها».



10 - مَن مُصمم بوستر المعرض؟ وعن ماذا يعبر؟

- جاء تصميم بوستر المعرض للفنان الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة، معبرًا به عن روح الفن المصرى القديم، دمجًا مع فن الخط العربى، ويتصدر التصميم نحت بارز للمعبودة «سيشات» إلهة الحكمة والمعرفة والكتابة فى مصر القديمة، حيث يرجع لها الفضل فى اختراع الكتابة، وارتبط اسمها بمجالات علم الفلك والمعمار والبناء والرياضيات، وهى المجالات المعتمدة أساسًا على مهارات الكتابة والتدوين، وتظهر «سيشات» ممسكة بقلم الكتابة ترسم شقوقًا على جريدة نخل، للدلالة على تسجيل مرور الوقت، وتحمل فوق رأسها شعارًا سباعى الأذرع، وقد دعاها الملك «تحتمس الثالث» «١٤٧٩-١٤٢٥ ق. م» ذات السبع نقاط، وينص العديد من نصوص التوابيت على أن «سيشات تفتح لك أبواب السماء».



11 - كم سعر تذكرة معرض الكتاب؟ وكيف يتم حجزها؟

- يبلغ سعر تذكرة المعرض ٥ جنيهات، ويتم حجزها من خلال المنصة الرقمية، عن طريق اختيار عدد مرات الحضور للمعرض، ومن ثم اختيار طرق الدفع المتاحة، وازدادت طرق الحصول عليها هذه الدورة، لتكون الخدمة سهلة عن طريق تطبيقات الدفع الإلكترونية سواء بطاقات الدفع «فيزا – ماستر كارد- ميزة»، أو عن طريق «باى موب- الأهلى ممكن- أمان».. وغيرها؛ والدخول من بوابة vip وجميع البوابات.



12 - ما الجديد فى المعرض هذا العام؟

- المعرض هذا العام استحدث محورًا جديدًا بعنوان «مؤتمر اليوم الواحد»، الذى يضم ٦ مؤتمرات، منها: مؤتمر تقنيات الذكاء الاصطناعى، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر الترجمة عن العربية- جسر للحضارة، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر الملكية الفكرية.. حماية الإبداع فى الجمهورية الجديدة، ومؤتمر طه حسين، ومؤتمر نازك الملائكة.



13 - ما إجراءات دخول المعرض؟

- حجز تذكرة الدخول بـ٥ جنيهات، من خلال خطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع https://cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث جوجل، ويتبعها الضغط على خيار احجز تذكرتك، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة: الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكترونى، العمر، الجنسية، النوع، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة فى رسالة نصية على واتس آب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكترونى تحتوى على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

