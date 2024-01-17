الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية: حريصون على تفعيل الذكاء الاصطناعى فى الإعلام

محمد بن فهد الحارثي
محمد بن فهد الحارثي

أكد رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية محمد بن فهد الحارثي اليوم الأربعاء، أن الاتحاد حريص على مواكبة التكنولوجيا وتفعيل الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام.

وقال الحارثي ـ في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس، على هامش فعاليات المؤتمر الثالث للإعلام العربي الذي ينظمه اتحاد اذاعات الدول العربيةـ "إننا في الاتحاد حريصون على استيعاب التكنولوجيا؛ لتكون جزءا من عملنا؛ لذلك اختارنا قضية الذكاء الاصطناعي؛ لتكون عنوان المؤتمر، لبحث كيفية استخدامه في العالم العربي"، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي سيغير من شكل الإعلام".

وشدد رئيس اتحاد الإذاعات العربية على ضرورة انتهاز الفرصة لمعرفة كيفية توظيف هذه التكنولوجيا، بتعزيز القيم الأساسية للإعلام المتعلقة بالدقة والأمانة والموضوعية.

من جهتهم، أجمع المشاركون في افتتاح أعمال المؤتمر الثالث للإعلام العربي المنعقد تحت عنوان "الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي.. الفرص والرهانات" على أن الذكاء الإصطناعي أصبح جزءًا أساسيًا من البنية الأساسية للمؤسسات الإعلامية، ويحتل مكانة مهمة في المشهد الإعلامي، مما يستوجب استيعابه ليكون جزءا من الصناعة الإعلامية، دون أن يؤدي ذلك الى تهديد الموارد البشرية من جهة وقيم الإعلام الثابتة من جهة أخرى.

الذكاء الاصطناعي أصبح مكونًا من مكونات ثقافة العصر

txt

"التخطيط" تفتتح المائدة المستديرة "تمكين القيادة فى عصر الذكاء الاصطناعى"

txt

أستاذ جامعى: كليات الذكاء الاصطناعى تدفع عجلة الاقتصاد القومى

من جانبها، أكدت وزيرة الثقافة التونسيةـ في كلمة خلال أعمال المؤتمرـ أن الذكاء الإصطناعي أصبح مكونا من مكونات ثقافة العصر، يسهل الحياة ويحقق السرعة في الوصول إلى المعلومة في المجال الإعلامي، لكنه كذلك سلاحا ذو حدين لما قد يمثله من خطر على الإنسان في حال إساءة استخدامه، مضيفة أن المؤتمر يشكل فرصة لطرح الإشكاليات والتفكير في مجابهة المخاطر، ووضع التشريعات اللازمة التي تتيح التعامل مع هذا التطور التكنولوجي والمعرفي وتعزيز طرق الاستفادة منه.

اتحاد إذاعات الدول العربية الإذاعة والتلفزيون السعودية الذكاء الاصطناعي مواكبة التكنولوجيا قضية الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

أستاذ جامعى: كليات الذكاء الاصطناعى تدفع عجلة الاقتصاد القومى

"التخطيط" تفتتح المائدة المستديرة "تمكين القيادة فى عصر الذكاء الاصطناعى"

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": جنود الاحتياط بجيش الاحتلال يرفضون المشاركة فى حرب غزة

عاجل| أمريكا تُدرج الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية

عاجل.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

"دعارة وفضيحة وجثة".. قرار جديد بشأن متهمي "السهرة الحمراء" بالمقطم

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس