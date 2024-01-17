رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية: حريصون على تفعيل الذكاء الاصطناعى فى الإعلام

أكد رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية محمد بن فهد الحارثي اليوم الأربعاء، أن الاتحاد حريص على مواكبة التكنولوجيا وتفعيل الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام.

وقال الحارثي ـ في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس، على هامش فعاليات المؤتمر الثالث للإعلام العربي الذي ينظمه اتحاد اذاعات الدول العربيةـ "إننا في الاتحاد حريصون على استيعاب التكنولوجيا؛ لتكون جزءا من عملنا؛ لذلك اختارنا قضية الذكاء الاصطناعي؛ لتكون عنوان المؤتمر، لبحث كيفية استخدامه في العالم العربي"، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي سيغير من شكل الإعلام".

وشدد رئيس اتحاد الإذاعات العربية على ضرورة انتهاز الفرصة لمعرفة كيفية توظيف هذه التكنولوجيا، بتعزيز القيم الأساسية للإعلام المتعلقة بالدقة والأمانة والموضوعية.

من جهتهم، أجمع المشاركون في افتتاح أعمال المؤتمر الثالث للإعلام العربي المنعقد تحت عنوان "الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي.. الفرص والرهانات" على أن الذكاء الإصطناعي أصبح جزءًا أساسيًا من البنية الأساسية للمؤسسات الإعلامية، ويحتل مكانة مهمة في المشهد الإعلامي، مما يستوجب استيعابه ليكون جزءا من الصناعة الإعلامية، دون أن يؤدي ذلك الى تهديد الموارد البشرية من جهة وقيم الإعلام الثابتة من جهة أخرى.

الذكاء الاصطناعي أصبح مكونًا من مكونات ثقافة العصر

من جانبها، أكدت وزيرة الثقافة التونسيةـ في كلمة خلال أعمال المؤتمرـ أن الذكاء الإصطناعي أصبح مكونا من مكونات ثقافة العصر، يسهل الحياة ويحقق السرعة في الوصول إلى المعلومة في المجال الإعلامي، لكنه كذلك سلاحا ذو حدين لما قد يمثله من خطر على الإنسان في حال إساءة استخدامه، مضيفة أن المؤتمر يشكل فرصة لطرح الإشكاليات والتفكير في مجابهة المخاطر، ووضع التشريعات اللازمة التي تتيح التعامل مع هذا التطور التكنولوجي والمعرفي وتعزيز طرق الاستفادة منه.