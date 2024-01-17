إسرائيل تستهدف مخيمًا للاجئين فى الضفة الغربية بغارة جوية

استشهد 3 أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في مخيم بلاطة للاجئين بالضفة الغربية المحتلة حسب وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

أصدر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي أو الشاباك، بيانًا يوم الأربعاء قال فيه إنه خلال نشاط مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك في مخيم بلاطة بمدينة نابلس، تم القضاء على خلية إرهابية يرأسها عماد عبدالله أبوشلال خلال عملية عسكرية.

أفاد شهود عيان في المنطقة لوكالة وفا الفلسطينية الرسمية أن قوات الاحتلال "اختطفت" جثتي شابين من السيارة قبل انسحابها من المنطقة.

الهلال الأحمر الفلسطيني

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان الأربعاء، إن قوات الاحتلال حاصرت السيارة المستهدفة بسيارات الجيب العسكرية، ومنعت طواقم الإسعاف من الاقتراب، وأطلقت النار على طواقم الهلال الأحمر التي تواجدت في مكان الحادث.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن فرقها تمكنت من الوصول إلى السيارة بعد الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة، حيث انتشلت رفات أحد الشبان.

وقالت وزارة الصحة في رام الله لاحقا، إن "جثة محترقة مجهولة الهوية وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، جراء قصف الاحتلال لسيارة قرب مخيم بلاطة".

في السياق، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان إن بلاده كانت تستهدف "جماعة إرهابية إيرانية" عندما شنت ضربة داخل باكستان، والتي وصفتها الأخيرة بأنها "انتهاك غير قانوني وغير مبرر لمجالها الجوي". وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن طفلين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في الهجوم، وسحبت إسلام آباد سفيرها من إيران احتجاجا على ذلك، بينما منعت السفير الإيراني من العودة إلى باكستان.

وفي حديثه في دافوس في المنتدى الاقتصادي العالمي، قال أمير عبداللهيان إن إيران تحترم سيادة باكستان، لكنها "لن تسمح بالمساس بالأمن القومي للبلاد أو التلاعب به".

وقال إن هذه الخطوة جاءت ردا على الهجمات القاتلة الأخيرة التي شنتها جماعة جيش العدل على إيران. وقالت باكستان إن إيران لم تشارك أي معلومات حول الضربة مقدما.

وتزعم إسرائيل أنها قتلت عضوا في حركة حماس تعتقد أنه كان "مسئولا عن استجواب أشخاص يشتبه في قيامهم بالتجسس" في جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي: إن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قتلت بلال نوفل، الذي كان مسئولا عن استجواب أشخاص يشتبه في قيامهم بأنشطة تجسس ضد المنظمة الإرهابية في جنوب قطاع غزة.

قتلت إسرائيل عدة أشخاص في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، من بينهم، كما زعمت، "رئيس البنية التحتية الإرهابية" في مخيم بلاطة في مدينة نابلس التي تحتلها إسرائيل. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن 4 فلسطينيين استشهدوا "بسبب قصف الاحتلال" لمخيم طولكرم للاجئين.

وقالت إن سيارات الإسعاف التابعة لها مُنعت من تقديم المساعدة في موقع الغارة التي شنتها القوات الإسرائيلية بالقرب من نابلس، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن 85 فلسطينيا اعتقلوا خلال الليل.

واعتقلت إسرائيل نحو 6000 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر.