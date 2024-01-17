عبداللطيف وهبة: وثيقة توجهات الاقتصاد الاستراتيجية تمثل المجتمع بأكمله

قال عبداللطيف وهبة، الكاتب الصحفي، إن وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري ٢٠٢٤- ٢٠٣٠ التي أعلن عنها مجلس الوزراء لا تمثل الحكومة فقط، ولكنها تمثل المجتمع المصري بأكمله.

النهوض بالاقتصاد المحلي

وأكد الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نص هذه الوثيقة تبدوا أنها خلاصة تفكير المفكرين والخبراء المتخصصين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى.

أضاف في حديثه، أن هذه الوثيقة التي تم الإعلان عنها اليوم اجتمع عليها خبراء الاقتصاد لوضع خريطة طريق للنهوض بالعملية الاقتصادية خلال الست سنوات المقبلة.

دعم الاستثمار

وأشار إلى أن هذه الوثيقة اعتمدت على بعض العوامل المؤهلة، حيث اعتمدت الوثيقة على معدل النمو الذي حققته مصر خلال أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ولكن في ظل المتغيرات العالمية الشديدة الحالية تهدف الوثيقة إلى جذب الاستثمارات سريعًا من أجل النهوض بالعملية الاقتصادية.