الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبداللطيف وهبة: وثيقة توجهات الاقتصاد الاستراتيجية تمثل المجتمع بأكمله

عبد اللطيف وهبة الكاتب
عبد اللطيف وهبة الكاتب الصحفي

قال عبداللطيف وهبة، الكاتب الصحفي، إن وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري ٢٠٢٤- ٢٠٣٠ التي أعلن عنها مجلس الوزراء لا تمثل الحكومة فقط، ولكنها تمثل المجتمع المصري بأكمله.

 

النهوض بالاقتصاد المحلي 

وأكد الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نص هذه الوثيقة تبدوا أنها خلاصة تفكير المفكرين والخبراء المتخصصين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى.

أضاف في حديثه، أن هذه الوثيقة التي تم الإعلان عنها اليوم اجتمع عليها خبراء الاقتصاد لوضع خريطة طريق للنهوض بالعملية الاقتصادية خلال الست سنوات المقبلة.

 

دعم الاستثمار 

وأشار إلى أن هذه الوثيقة اعتمدت على بعض العوامل المؤهلة، حيث اعتمدت الوثيقة على معدل النمو الذي حققته مصر خلال أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ولكن في ظل المتغيرات العالمية الشديدة الحالية تهدف الوثيقة إلى جذب الاستثمارات سريعًا من أجل النهوض بالعملية الاقتصادية.

عبداللطيف وهبة الكاتب عبد اللطيف وهبة اكسترا نيوز وثيقة مجلس الوزراء قناة اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

"المتحدة" توقع مع أسامة الشاذلى لتحويل روايته "عهد دميانا" إلى مسلسل.. عاجل

بعد طلاق ياسمين وأحمد العوضى.. توقعات خطيرة جديدة لـ"ليلى عبداللطيف"

كشف جديد للذهب بالصحراء الشرقية.. "البترول" تُعلن التفاصيل

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

رسميًا.. الرئيس السيسى يصدّق على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

الاتحاد الغانى يكشف موقف محمد قدوس من المشاركة أمام مصر فى أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردني يضع المجتمع الدولي أمام حقائق ما يجري في غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟