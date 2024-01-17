الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. الحكم على المتهمين بإنهاء حياة الطفلة "بسنت" في بولاق الدكرور

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، غدا الخميس، الحكم على المتهمين بإنهاء حياة الصغيرة بسنت في بولاق الدكرور.

 

يصدر الحكم  برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين شريف محمد رشدي وعماد الدين عيسى أحمد، وعمر محمد محمد أمين سر الجلسة خالد شعبان، رأفت عبد التواب، طلعت عبده حسانين.

 

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 28 من شهر يونيو الماضي 2022، عندما أُصيبت الصغيرة بسنت مجدي محمد، بطلق ناري أودى بحياتها على الفور، وذلك كان خلال خروجها من منزلها في منطقة بولاق الدكرور من أجل شراء الطعام، حيث تصادف ذلك مع نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الأشخاص.

 

وأفادت التحقيقات، بأن المتهمين في تلك القضية والبالغ عددهم 16 شخصًا، بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق الروح وذلك كان إثر وجود خلافات سابقة بينهم، حيث أطلق المتهمون وابلًا من الأعيرة النارية تجاه بعضهم البعض إثر نشوب مشاجرة بينهم.

محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية حياة الصغيرة بسنت بولاق الدكرور المستشار عبد الناصر محمد حسنين منطقة بولاق الدكرور

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