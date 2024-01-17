أحمد عيد عبدالملك المدير الفنى الثالث لغزل المحلة هذا الموسم

أتم مجلس إدارة نادي غزل المحلة التعاقد مع أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق والمدير الفني السابق لفريق لافيينا لقيادة الفريق المحلاوي في مسابقة دوري المحترفين خلفا لحسام عبدالعال الذي رحل بعد التعادل مع بتروجت في الأسبوع السابع عشر.

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس في جدول دوري المحترفين برصيد 29 نقطة من سبعة انتصارات و8 تعادلات وهزيمتين، وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا وحقق انتصارين فقط في آخر ست مباريات.

ويتكون الجهاز المساعد لأحمد عيد عبدالملك من عبدالسلام نجاح مدربا عاما، ومحمود صبحي ومحمد عبدالسلام مدربين مساعدين، وناصر فاروق مدربا لحراس المرمى، وأحمد عمر مخطط أحمال، وميشيل ماجد محلل أداء، وطه السيد مديرا إداريا، وعمر سعد مدير شؤن لاعبين.

ويعتبر أحمد عيد عبدالملك هو المدير الفني الثالث لفريق غزل المحلة بعد خالد عيد وحسام عبدالعال، وبدأ أحمد عيد عبدالملك الموسم الجاري مديرا فنيا لفريق لافيينا ورحل بعد الأسبوع التاسع بعد أن قاد الفريق لجمع 15 نقطة بتحقيق أربعة انتصارات والتعادل في ثلاث والهزيمة مرتين.

في المقابل قاد خالد عيد فريق غزل المحلة في 8 مباريات جمع منها 14 نقطة بالفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراتين والهزيمة مرتين، وسجل الفريق تسعة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف.. ولعب غزل المحلة تسع مباريات تحت قيادة حسام عبدالعال جمع منها 15 نقطة بالفوز في ثلاث مباريات والتعادل في ست مباريات، وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف.

ويستعد غزل المحلة لمواحهة فريق النجوم يوم الإثنين المقبل في الأسبوع الثامن عشر، ثم يواجه فريق دكرنس يوم 29 يناير الجاري في ختام الدور الأول لدوري المحترفين.