الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عمار مندور: الانتهاء من تنفيذ منظومة الخدمات بحدائق العاصمة الجديدة

المهندس عمار مندور
المهندس عمار مندور

أكد المهندس عمار مندور رئيس جهاز حدائق العاصمة الجديدة ، على ضرورة  المتابعة لاستكمال أعمال البناء والتشطيب للمسجد الجارى إنشاؤه وتوفير كافة الخامات اللازمةً لاستكمال البناء،مؤكدا أن العمل بالمشروع يسير بمعدلات جيدة، مشيرا إلى التنسيق مع  مسئولي وزارة الداخلية يتواصل بشأن تنظيم دوريات أمنية  "سيارات شرطة " تجوب شوارع بالمدينة على مدار ٢٤ ساعة حرصا على توفير الأمان لسكان المدينة. 

https://www.dostor.org/4607877


وفيما يخص أعمال النظافة والمسطحات الخضرات 

 شدد  المهندس عمار مندور ، على ضرورة المتابعة المستمرة وتوزيع الصناديق بشكل منتظم ورفع المخلفات فى كافة أحياء المدينة، وتابع أعمال  فرش النجيلة وغرس الأشجار فى المناطق التى تم إتاحتها لأعمال الزراعة، داعيا لضرورة عمل الصيانة اللازمة حول العمارات والمسطحات الخضراء ومنظومة الرى حفاظا على المظهر الجمالي، مؤكداُ على أهمية استكمال أعمال  الدهانات لمسارات العجل بالمدينة لاتاحة الفرصة لأبناءها ممارسة الرياضة. 

في سياق متصل، افتتح المهندس عمار مندور ونواب رئيس الجهاز مكتب بريد حدائق العاصمة ، مؤكداُ  على توفير كافة الخدمات بالمكتب والمعاملة الحسنة  المواطنين وبذلك تكون الخدمات التى تم توفيرها بالمدينة هى مساجد ومدارس وحضانة ومركز طبى ونقطة إسعاف ومكتب بريد ومخبز مدعم وملاعب  و بعض المحلات والوحدات الإدارية بأنشطة مختلفة. 

وأكد رئيس مدينة حدائق العاصمة الجديدة ،  على أهمية  استمرار الجهاز في تقديم كافة الخدمات لتوفير جودة حياة لسكان المدينة والحفاظ على المظهرالحضاري والجمالى في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمار ة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة. 

لخدمات حدائق العاصمة جهاز الانتهاء منظومة عمار مندور

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