الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 47 منشأة وضبط 4064 حالة إشغال خلال حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية، حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء، حيث شملت  الحملات كل من أحياء: المنتزه ثانٍ وشرق والجمرك والعجمي وغرب والعامرية أول ومركز ومدينة برج العرب بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق 47 منشأة، والتحفظ على 4064 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 1439 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محالّ و211 إنذارًا وفرض غرامات فورية تُقدَّر بـ257 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدى لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

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أحياء الإسكندرية حملات م كبرة المنشآت العامة والأسواق الأجهزة التنفيذية غلق 47 منشأة

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