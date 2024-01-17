جامعة سيناء تعلن فتح باب التقدم للفصل الدراسى الثانى 74%لطب الأسنان و60 %علوم الحاسب

أعلنت جامعة سيناء عن فتح باب التقدم للالتحاق لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها بكليات الجامعة بفرعيها فى القنطرة والعريش للفصل الدراسى الثانى تزامنًا مع فتح باب القبول وفقا لقرار وزارة التعليم العالى وما أقره مجلس الجامعات الخاصة بفتح باب التقدم بداية من يوم 13 يناير

وأوضحت جامعة سيناء وجود أماكن شاغرة أمام الطلاب بكليات فرع العريش وهى طب الأسنان والصيدلة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى وجود أماكن شاغرة بكليات فرع الجامعة بالقنطرة شرق وهى العلاج الطبيعى والإعلام وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وطب الأسنان والصيدلة

وتقدم جامعة سيناء عدد من المنح الدراسية للراغبين في الالتحاق بها وأبرزها منح خاصة لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية بنسبة 25%، منحة تخصصية لأبناء محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية ومدينة القنطرة شرق حسب الكلية بنسب تصل إلى 50%، بالإضافة إلى منح متخصصة لأبناء أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد المصرية.

الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الثاني 2023/2024

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان 74 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها، الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى 73 % للقبول بجامعة سيناء.

كما أقر المجلس الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 70 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

وسجل الحد الأدنى للتقدم لكلية الهندسة 65 % للقبول بجامعة سيناء فيما سجل الحد الأدنى للتقدم للالتحاق بكلية علوم الحاسب 60 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها، وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحجقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية 53 % بجميع الجامعات الخاصة والأهلية.