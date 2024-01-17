الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضمن برنامج الطروحات الحكومية.. تفاصيل خطة تطوير مصانع "سيد للأدوية"

مصانع للأدوية
مصانع للأدوية

 حصلت "الدستور" على تقرير خاص بخطة الموازنة التقديرية لشركة سيد للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، اشتمل على خطة تطوير الشركة في إطار التوافق مع التصنيع الجيد.

 ووفقا للتقرير، من المستهدف بنهاية يونيو 2024 أن تقوم الشركة بعمل تحديث في الإنشاءات الخاصة بها في مصانع كلا من  الهرم وأسيوط والعمل على تحديث بعض الخطوط .

 واشتملت خطة الاستثمارات التي يتم ضخها خلال العام المالي 2023-2024 على ضخ استثمارات تقدر بحوالي 61 مليون جنيه من أجل تحديث بعض الإنشاءات وبعض خطوط الإنتاج.

 برنامج الطروحات الحكومية

 وتدخل شركة سيد للأدوية ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الحكومة المصرية، حيث كان قد كشف الدكتور مهندس محمود عمصت، وزير قطاع الأعمال العام، عن طرح حصة من شركة سيد للأدوية ضمن برنامج الطروحات الحكومية للمستثمرين في اطار العمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية ومشاركة القطاع الخاص، في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

شركة سيد للأدوية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية وتنتج بعض المستحضرات الطبية الهامة للغاية منها فيتامين سي والزنك بخلاف مستحضرات طبية وأدوية أخرى، ولها أهمية كبرى في مجال الأدوية وتدخل ضمن الشركات التي تنفذ خطة التطوير وأهلتها نتائج الأعمال الخاصة بها خلال السنوات الماضية من أجل أن تنضم لبرنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة مؤخرا، وتستهدف منه جمع حصيلة دولارية هامة تمكنها من سداد التزاماتها الخارجية بخلاف العمل على حل أزمة الدولار، كما تعمل الشركة على توريد العديد من المستحضرات الطبية للمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص وتسهم في عمل توازن في سعر الأدوية وتعزز من صناعة الأدوية المصرية في إطار العمل علي توفير الأدوية.

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