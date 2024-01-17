الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

18 مصابًا في حادثي سير على طريقي الفيوم والصحراوي الشرقي

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 18 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادثى  سير على طريقي الفيوم والصحراوي الشرقي.

الحادث الأول 

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع  حادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة أطفيح بالقرب قبل بوابه الكريمات، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف، وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الحادث الثاني

أيضا تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الفيوم الصحراوي  واسفر الحادث عن اصابة 7 مواطنين ونقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج فيما رفع رجال المرور آثار الحادث وتم اتخاذ الاجراءات القانونية نحو الواقعة.

حادثى سير رجال المرور والإسعاف غرفة عمليات المرور حادث انقلاب ميكروباص الطريق الصحراوي الشرقي

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