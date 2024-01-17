الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوريل يحذر من التهجير وانتهاج "معايير مزدوجة" بشأن غزة

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن "الأولوية القصوى الآن هي منع تهجير قسري جديد خارج القطاع بحكم الأمر الواقع، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي وغير مقبول أخلاقيًا".

وحذر بوريل، في مقال نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، من انتهاج "معايير مزدوجة" بخصوص غزة، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر، وقال "بينما نلجأ للقانون الدولي بأوكرانيا لا يمكننا تجاهل ذلك في غزة".

وأشار بوريل إلى أهمية منع اتساع نطاق الصراع إلى لبنان بأي ثمن، وتخفيف حدة الوضع الكارثي في غزة، وتمهيد الطريق لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا مدمرًا على قطاع غزة، خلّف 24 ألفًا و285 شهيدًا، و61 ألفًا و154 مصابًا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع.

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