سي إن إن: إيران تهدد بتصاعد أوسع بالمنطقة وتدعى تدمير قواعد إسرائيلية

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن إيران تسعى لزعزعة الاستقرار وتصاعد التوترات في المنطقة، من خلال شن ضربات صاروخية في العديد من دول المنطقة خاصة في شمال العراق وسوريا مدعية تدمير قاعدة تجسس اإسرائيلية.

وأطلق الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، صواريخ باليستية على ما قال إنها قاعدة تجسس لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد في شمال العراق، وعلى تنظيم داعش الارهابي في سوريا، في أحدث تصعيد للأعمال العدائية التي تهدد بالتصاعد إلى نطاق أوسع.

ادانة الولايات المتحدة الضربات ووصفتها بأنها "متهورة" وغير دقيقة

وقالت القوات الإيرانية إن الهجوم الصاروخي الذي وقع منتصف الليل في العراق دمر "أحد مقار التجسس الرئيسية" لإسرائيل في أربيل، عاصمة إقليم كردستان شبه المستقل، ردا على ما قالوا إنها هجمات إسرائيلية أسفرت عن مقتل قادة في الحرس الثوري الإيراني وأعضاء من الحرس الثوري الإيراني. جبهة المقاومة الإيرانية.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان، يوم الاثنين، إن هذا المقر كان مركزا لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية” في المنطقة وإيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني أيضًا إنه ضرب عدة مواقع في أربيل وزعم أنه يستهدف "مواقع لجماعات المعارضة الإيرانية".

وقُتل أربعة مدنيين على الأقل وأصيب ستة آخرون في الهجوم، حسب بيان لمجلس الأمن التابع لإقليم كردستان، في وقت مبكر من الثلاثاء.

كما تم تدمير فيلا كبيرة مملوكة لرجل أعمال كردي معروف، بحسب مراسل شبكة CNN في المنطقة. ووردت تقارير غير مؤكدة عن سقوط ضحايا في العقار السكني، رغم أنه من غير المعروف ما إذا كان المبنى هدفًا مقصودًا.

وقال مجلس الأمن في بيانه الذي أصدره، إن هذا الانتهاك الصارخ يقوض سيادة إقليم كوردستان والعراق، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.