أستاذ علاقات دولية: الموازنة الصهيونية الجديدة محاولة من نتنياهو للاستمرار في الحرب

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن الموازنة الصهيونية الجديدة تؤكد أن هناك أزمة كبيرة لدى الاحتلال الصهيوني بسبب استمرار الحرب حتى اليوم في فلسطين.

الحرب بفلسطين

وأكد الدكتور أسامة شعث، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مع الإعلامي كمال ماضي، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الموازنة الجديدة تشير أيضًا إلى استمرار الحرب بفلسطين لأمد جديد، حيث الموازنة التي تم إقرارها تهدف إلى إعادة تعزيز قوة الجيش الصهيوني بأرض المعركة، خاصة وأن استمرار الحرب بفلسطين يعني تكبد الجيش الصهيوني المزيد من الخسائر المادية والبشرية يوميًا تلو الآخر.

الموازنة الصهيونية الجديدة

وأضاف في حديثه، أنه تم إقرار موازنة أمريكية بنسبة ١٤ مليار دولار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لكي يتم منحها للجانب الصهيوني من أجل الصمود في حربه بفلسطين.