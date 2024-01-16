الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صندوق أسرار تاليا بنت تامر حسني.. "حكاية المشروع الكبير اللي بيجهزهولها"

تاليا بنت تامر حسني
تاليا بنت تامر حسني

يشتهر تامر حسني برومانسيته الطاغية حتى مع بناته فظهر فى العديد من المواقف برفقة بنته الكبيرة تاليا فتارة يفتح لها باب العربية، وتارة أخرى ينحنى أمامها ويقول لها اتفضلي يا برنسيسة حيث كان ذالك فى دبى.

وقرر تامر ياخد بنته تاليا معاه على حفلة هناك ولفت نظر كل اللي شافهم انهم صورة تبقا الأصل في كل حاجه ولان شكلهم فعلًا كان حلو قوي.

تامر حسني نشر صورتهم  على صفحته الرسمية بالفيسبوك وقال: "وصولي دبي انا وتاليه مطقمين ولابسين زي بعض، بالمناسبة والله الاستقبال ده حصل عشان تالية، كل الحب والاحترام للمنظمين الكرام، جماهير دبي الغاليين منتظركم بكرا ان شاء الله في الحفلة".

 

تامر حسني تاليا دبي صفحته الرسمية بالفيسبوك بسمة بوسيل

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