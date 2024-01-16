محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة مفاجئة بمنطقة وسط البلد (صور)

واصل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة حملاته المفاجئة بشوارع العاصمة وقاد الحملة المكبرة المفاجئة التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات، وتسيير الحركة المرورية بمنطقة وسط المدينة بشوارع ٢٦ يوليو الإسعاف، الجلاء، طلعت حرب، ورمسيس.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضارى للعاصمة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق؛ للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شدد محافظ القاهرة، على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات، والحفاظ على الانضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وقامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

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