الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة مفاجئة بمنطقة وسط البلد (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل اللواء خالد عبدالعال  محافظ القاهرة حملاته المفاجئة بشوارع العاصمة وقاد الحملة المكبرة المفاجئة التى قامت بها الأجهزة  التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق  لرفع الإشغالات، وتسيير الحركة المرورية بمنطقة وسط المدينة بشوارع ٢٦ يوليو الإسعاف، الجلاء، طلعت حرب، ورمسيس.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضارى للعاصمة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق؛ للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شدد محافظ القاهرة، على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات، والحفاظ على الانضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.
وقامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

IMG-20240116-WA0009
IMG-20240116-WA0009
IMG-20240116-WA0010
IMG-20240116-WA0010
IMG-20240116-WA0008
IMG-20240116-WA0008
IMG-20240116-WA0007
IMG-20240116-WA0007
IMG-20240116-WA0006
IMG-20240116-WA0006
IMG-20240116-WA0005
IMG-20240116-WA0005
IMG-20240116-WA0003
IMG-20240116-WA0003
IMG-20240116-WA0004
IMG-20240116-WA0004
حملات مفاجئة محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة محافظ القاهرة وسط البلد أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

خطة محافظة القاهرة 2030 لإدارة الأزمات والتعامل مع الكوارث

قبل 2030.. خطة محافظة القاهرة الخمسية لتحديث النقل العام

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

ماذا قال الفنان أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز؟

سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

إخلاء سبيل أكبر تُجار النقد الأجنبى بالسوق السوداء فى الشروق على ذمة التحقيقات

القصة الكاملة لمحاولة "إماراتي" تهريب المخدرات لمصر عبر حلايب وشلاتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)