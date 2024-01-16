الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: انكماش الناتج المحلى الألمانى بنحو 0.3% خلال 2023

الاقتصادي الألماني
الاقتصادي الألماني

قال الدكتور دانيال ملحم، الخبير الاقتصادي، إن طريقة حساب الناتج القومي الألماني عملية حسابية مغلوطة، حيث الدخل الصافي هو الطريقة الصحيحة لحساب الناتج القومي.

انكماش الإنتاج الألماني 

وأكد الخبير الاقتصادي دانيا ملحم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المراقب  مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك بعض المشاكل الهيكلية في الاقتصادي الألماني، حيث يعتمد الاقتصاد الأوروبي على مبدأ التنافسية، وهذه السياسة تشكل عبئا كبيرا على بعض الدول الأوروبية، ويمكن القول إن الناتج المحلي الألماني انكمش بنحو 0،3٪ خلال 2023.

تراجع القدرة التنافسية الألمانية  

وأضاف أن كثيرًا من الشركات الألمانية اتجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعدم قدرتها على التنافس.

دانيال ملحم خبير اقتصادي القاهرة الإخبارية الاقتصاد الالماني ضعف الإنتاج الألماني

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