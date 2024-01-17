مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 17-1-2024 فى محافظات مصر
يكثف المسلمون البحث في الساعات الأخيرة عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 17-1-2024 في المحافظات للحفاظ عليها، فمن أكثر الأعمال المستحبة خلال شهر رجب هو أداء الصلاة في موعدها التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: “رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة لذا فواجب على كل مسلم أن يعتني بها وأن يحافظ عليها”.
مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 17-1-2024 في محافظات مصر
يمكن للمواطنين معرفة مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 17-1-2024 في محافظات مصر من خلال موقع الدستور والذي يعرض خدمات للمواطنين على مدار اليوم والذي جاء كما يلي:-
مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة الأربعاء 17-1-2024
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 ص
موعد صلاة العصر 57: 2 مساءً
موعد صلاة المغرب 5:17 م
موعد صلاة العشاء 6:38
مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة الأربعاء 17-1-2024
موعد صلاة الفجر 5:20 صباحًا
موعد صلاة الظهر 12:04 ص
موعد صلاة العصر 57: 2 عصرًا
موعد صلاة المغرب 5:17 م
موعد صلاة العشاء 6:38
مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية الأربعاء 17-1-2024
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 مساءً
موعد صلاة العصر 3:00 مساءً
موعد صلاة المغرب 5:19 م
موعد صلاة العشاء 6:42 م.
موعد الصلاة في الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:17
موعد صلاة الظهر 12:00 م
موعد صلاة العصر 2:52 م
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:34 م.
موعد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05
وقت صلاة الظهر 11:52
موعد صلاة العصر 2:49 م
وقت صلاة المغرب 5:10 م
وقت صلاة العشاء 6:29 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 00: 3
موعد صلاة المغرب 5:22 م
موعد صلاة العشاء 6:38
فضل الصلاة في موعدها
ولما سئل ﷺ أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها فأفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة على وقتها، كونه يؤديها في الوقت كما أوجب الله هذا أفضل الأعمال بعد الشهادتين أن تؤدى الصلاة في وقتها، قلت: يا رسول الله ثم أي؟ قال: بر الوالدين قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
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