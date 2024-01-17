الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 17-1-2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يكثف المسلمون البحث في الساعات الأخيرة عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 17-1-2024 في المحافظات للحفاظ عليها، فمن أكثر الأعمال المستحبة خلال شهر رجب هو أداء الصلاة في موعدها التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: “رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة لذا فواجب على كل مسلم أن يعتني بها وأن يحافظ عليها”.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 17-1-2024 في محافظات مصر

يمكن للمواطنين معرفة مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 17-1-2024 في محافظات مصر من خلال موقع الدستور والذي يعرض خدمات للمواطنين على مدار اليوم والذي جاء كما يلي:-

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة الأربعاء 17-1-2024 

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 ص

موعد صلاة العصر 57: 2 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:17 م

موعد صلاة العشاء 6:38

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 15 يناير 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 14 يناير 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة الأربعاء 17-1-2024 

موعد صلاة الفجر 5:20 صباحًا

موعد صلاة الظهر 12:04 ص

موعد صلاة العصر 57: 2 عصرًا

موعد صلاة المغرب 5:17 م

موعد صلاة العشاء 6:38

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية الأربعاء 17-1-2024 

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 مساءً

موعد صلاة العصر 3:00 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:19 م

موعد صلاة العشاء 6:42 م.

موعد الصلاة في الإسماعيلية 

وقت صلاة الفجر 5:17

موعد صلاة الظهر 12:00 م

موعد صلاة العصر 2:52 م

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:34 م.

موعد الصلاة بشرم الشيخ  

وقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 11:52

موعد صلاة العصر 2:49 م

وقت صلاة المغرب 5:10 م

وقت صلاة العشاء 6:29 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 00: 3

موعد صلاة المغرب 5:22 م

موعد صلاة العشاء 6:38

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 فى محافظات مصر

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موعد انطلاق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة وفقًَا لمجلس كنائس الشرق الأوسط

فضل الصلاة في موعدها

ولما سئل ﷺ أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها فأفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة على وقتها، كونه يؤديها في الوقت كما أوجب الله هذا أفضل الأعمال بعد الشهادتين أن تؤدى الصلاة في وقتها، قلت: يا رسول الله ثم أي؟ قال: بر الوالدين قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.


إقرأ أيضًا: مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 فى محافظات مصر

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 فى محافظات مصر

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