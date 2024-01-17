مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 17-1-2024 فى محافظات مصر

يكثف المسلمون البحث في الساعات الأخيرة عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 17-1-2024 في المحافظات للحفاظ عليها، فمن أكثر الأعمال المستحبة خلال شهر رجب هو أداء الصلاة في موعدها التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: “رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة لذا فواجب على كل مسلم أن يعتني بها وأن يحافظ عليها”.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 17-1-2024 في محافظات مصر

يمكن للمواطنين معرفة مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 17-1-2024 في محافظات مصر من خلال موقع الدستور والذي يعرض خدمات للمواطنين على مدار اليوم والذي جاء كما يلي:-

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة الأربعاء 17-1-2024

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 ص

موعد صلاة العصر 57: 2 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:17 م

موعد صلاة العشاء 6:38

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة الأربعاء 17-1-2024

موعد صلاة الفجر 5:20 صباحًا

موعد صلاة الظهر 12:04 ص

موعد صلاة العصر 57: 2 عصرًا

موعد صلاة المغرب 5:17 م

موعد صلاة العشاء 6:38

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية الأربعاء 17-1-2024

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 مساءً

موعد صلاة العصر 3:00 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:19 م

موعد صلاة العشاء 6:42 م.

موعد الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:17

موعد صلاة الظهر 12:00 م

موعد صلاة العصر 2:52 م

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:34 م.

موعد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 11:52

موعد صلاة العصر 2:49 م

وقت صلاة المغرب 5:10 م

وقت صلاة العشاء 6:29 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 00: 3

موعد صلاة المغرب 5:22 م

موعد صلاة العشاء 6:38

فضل الصلاة في موعدها

ولما سئل ﷺ أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها فأفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة على وقتها، كونه يؤديها في الوقت كما أوجب الله هذا أفضل الأعمال بعد الشهادتين أن تؤدى الصلاة في وقتها، قلت: يا رسول الله ثم أي؟ قال: بر الوالدين قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.



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