وزير الرياضة يكرم طالب غيني قدم لمصر على دراجة هوائية

كرم د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الثلاثاء، الطالب الغيني مامادو سافايو باري الذي قطع ما يقرب من 4000 كيلومتر وعبر 6 بلدان متحمّلاً مصاعب الطريق وحرارة شديدة، من أجل الالتحاق بجامعة الأزهر بالقاهرة.

وأشاد وزير الرياضة بقصة كفاحه وتصميمه على تحقيق حلمة وهدفه، وقام د.أشرف صبحي باهدائه دراجه هوائية، إضافة إلى عضوية باحد مراكز الشباب القريبه من مكان سكنه ودراسته كام وجه بصرف مكافاة مالية له.

من جانبه أكد د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحصول بطولة إفريقيا لكرة اليد في نسختها ال٢٦ علي رعاية كريمة من الرئيس السيسي والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من (١٧-٢٧) يناير الجاري، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وأشار الوزير أن حصول بطولة أمم أفريقيا لليد في نسختها الحالية علي رعاية الرئيس السيسي، ينم عن الدعم والمتابعة المتواصلة من قبل فخامته لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، والتي وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

وجدد د.أشرف صبحي تأكيده علي الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والانجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الانجازات خلال الآونة الراهنة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية، بجانب كل من الكونغو برازافيل، وغينيا، والكاميرون.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024