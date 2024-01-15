وزير الشباب: دعم السيسى لمنظومة الرياضة وضعت مصر فى مكانة عالمية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاثنين، إن توجيهات الرئيس السيسي ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة وضعت مصر في مكانة عالمية غير مسبوقة، سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التي يحققها أبطال مصر في مختلف المنافسات.

جاء ذلك خلال التهنئة التي تقدم بها وزير الشباب والرياضة إلى الاتحاد المصري للدراجات ومنتخب مصر، بلقب البطولة الإفريقية للدراجات وحصد ٥٠ ميدالية متنوعة.

وجاءت ميداليات المنتخب الوطني للدراجات (الكبار، والشباب والناشئين) بواقع ٢٣ ميدالية ذهبية، و١٧ ميدالية فضية، و١٠ ميداليات برونزية، وذلك في البطولة التي أُقيمت منافساتها خلال الفترة من 10- 14 يناير الجاري، بمشاركة ١٠ دول، وأكثر من ٢٠٠ لاعب ولاعبة، باستاد القاهرة الدولي.

ومن المتوقع حسم تأهيل كل من: ابتسام زايد، وشهد سعيد، ويوسف زكي، خلال شهر أبريل المقبل.