الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية من دافوس: مستعدون للاعتراف بإسرائيل إذا تم حل القضية الفلسطينية

وزير الخارجية السعودية
وزير الخارجية السعودية

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية مستعدة للاعتراف بإسرائيل إذا تم حل القضية الفلسطينية.

وفي كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الاقتصادي، قال وزير الخارجية السعودي إن الخطوة الأولى لحل القضية الفلسطينية هي من خلال وقف إطلاق النار "من جميع الأطراف".

السلام الاقليمي 

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وقال بن فرحان: نحن متفقون على أن السلام الإقليمي يشمل السلام لإسرائيل، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا من خلال السلام للفلسطينيين من خلال دولة فلسطينية.

وردا على سؤال أمام لجنة في المنتدى الاقتصادي العالمي عما إذا كان بإمكان السعودية، في هذا السياق، الموافقة على الاعتراف بإسرائيل كجزء من اتفاق أوسع، قال وزير الخارجية السعودي بالتأكيد.

وأضاف أنه في عام 2020، اعترفت أربع دول عربية، الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، بإسرائيل بموجب مجموعة من المعاهدات المعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم، متجاوزة المطلب العربي طويل الأمد بإقامة دولة فلسطينية.

ومنذ ذلك الحين، تعمل إدارة بايدن على حمل المملكة العربية السعودية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها زعيمة العالم الإسلامي، على أن تحذو حذوها، وهي خطوة كان من الممكن أن تفتح الباب أمام دول إسلامية أخرى للاعتراف بإسرائيل.

السعودية الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إسرائيل القضية الفلسطينية

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