رسالة من "التعليم" لأولياء أمور أبنائنا فى الخارج

استجابة لاستغاثات أولياء الأمور بشأن بعض المطالب الخاصة بامتحانات أبنائنا في الخارج، قال شادى زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه عقب نهاية أيام امتحانات أبنائنا فى الخارج، سوف يتم تفعيل آلية لرفع ملفات أوراق الإجابه لامتحانات الأيام السابقة التى لم يتمكن أولياء الأمور من رفعها على المنصة الإلكترونية خلال المدة المقررة للامتحانات نتيجة تعرضهم لمشكلات تقنية.

وأضاف شادى زلطة فى تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أنه على أولياء الأمور الاحتفاظ بملفات أوراق الإجابة للمواد التى لم يتمكنوا من رفعها على المنصة لحين إتاحة آلية رفعها، كما يرجى العلم بأنه سوف يتم قريبًا نشر التطبيق الإلكتروني الخاص بتلقى شكاوى أولياء الأمور بشأن امتحانات أبنائنا فى الخارج، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية لأبنائنا في الخارج.

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واختتم: نهيب بالسادة أولياء الأمور متابعة المنصة الرسمية للوزارة والخاصة بأبنائنا فى الخارج فى كل ما يخص التعليمات والإجراءات والشكاوى والاستفسارات الخاصة بامتحانات الطلاب وعدم التطرق لوسائل التواصل الاجتماعى فى هذا الشأن حرصا من الوزارة على عدم استغلالهم.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال موقعها الرسمي على الإنترنت عن تفاصيل حل امتحانات أبنائنا في الخارج والتي جاءت تفاصيلها كالتالي: