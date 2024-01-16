الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رسالة من "التعليم" لأولياء أمور أبنائنا فى الخارج

شادى زلطة
شادى زلطة

استجابة لاستغاثات أولياء الأمور بشأن بعض المطالب الخاصة بامتحانات أبنائنا في الخارج، قال شادى زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه عقب نهاية أيام امتحانات أبنائنا فى الخارج، سوف يتم تفعيل آلية لرفع ملفات أوراق الإجابه لامتحانات الأيام السابقة التى لم يتمكن أولياء الأمور من رفعها على المنصة الإلكترونية خلال المدة المقررة للامتحانات نتيجة تعرضهم لمشكلات تقنية. 

وأضاف شادى زلطة فى تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أنه على أولياء الأمور الاحتفاظ بملفات أوراق الإجابة للمواد التى لم يتمكنوا من رفعها على المنصة لحين إتاحة آلية رفعها، كما يرجى العلم بأنه سوف يتم قريبًا نشر التطبيق الإلكتروني الخاص بتلقى شكاوى أولياء الأمور بشأن امتحانات أبنائنا فى الخارج، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية لأبنائنا في الخارج.

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واختتم: نهيب بالسادة أولياء الأمور متابعة المنصة الرسمية للوزارة والخاصة بأبنائنا فى الخارج فى كل ما يخص التعليمات والإجراءات والشكاوى والاستفسارات الخاصة بامتحانات الطلاب وعدم التطرق لوسائل التواصل الاجتماعى فى هذا الشأن حرصا من الوزارة على عدم استغلالهم. 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال موقعها الرسمي على الإنترنت عن تفاصيل حل امتحانات أبنائنا في الخارج والتي جاءت تفاصيلها كالتالي:

  • سوف تتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات طلاب أبنائنا في الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط:- (https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/Reviews)، وذلك وفقا للجدول الرسمي المعتمد لامتحانات الفصل الدراسى الأول (2023/ 2024).
  • الأسئلة كلها اختيار من متعدد من بين (أربعة اختيارات)، وذلك لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، وعلى كل طالب قراءة كل سؤال والإجابات المتاحه بشكل جيد.
  • الإجابة ستكون في نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط، وفي حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال للطالب.
  • يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة في الجزء الأعلى من ورقة الامتحان والتي تتضمن (اسم الطالب - رقم الجلوس).
  • بعد انتهاء الطالب من الإجابة عن ورقة الامتحان الخاصة بكل مادة، يقوم ولي الأمر بعمل مسح إلكتروني لورقة الامتحان على هيئة ملف (PDF)، ثم إرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط (https://sabroadupload.emis.gov.eg)، وباستخدام الحساب الخاص بولي الأمر على المنصة، وذلك خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.
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