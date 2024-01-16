الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إصابة طفلة بحروق أثناء لهوها في مطبخ منزلها بالمنوفية

حروق طفلة - ارشيفية
حروق طفلة - ارشيفية

أصيبت طفلة  بحروق من الدرجة الأولى ، وتم نقلها إلى مستشفى الباجور العام لمحاولة إسعافها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


وكان قد تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال، يفيد بورود بلاغ بإصابة الطفلة "م. و. ا. ع" 3 سنوات بحروق من الدرجة الأولى والثانية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدة الطفلة والتي تدعي "أ، م، ع،" ت30 سنة، ربة منزل، أكدت أن نجلتها كانت تلهو بمطبخ المنزل مما تسبب في سقوط ماء مغلي عليها وأحدث لها إصابات وحروق من الدرجة الأولى والثانية ونفت الشبهة الجنائية.

وأكد التقرير الطبي المرفق بالحالة، أن الإصابة حروق من الدرجة الأولى والثانية في الظهر والفخذ وتم تحويلها إلى قسم الحروق بمستشفى شبين الكوم الجامعي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعه والذي حمل رقم ٣٨٤ادراي مركز الباجور لعام 2024، وأخطرت جهات التحقيق لمتابعة مستجدات الواقعة.

محافظة المنوفية إصابة طفلة بحروق مركز شرطة الباجور قرية ميت الوسطى إسعاف الطفلة

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