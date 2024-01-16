الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

مصرع وإصابة 4 في سقوط سيارة بحفرة بالجيزة

سقوط سيارة بحفرة
سقوط سيارة بحفرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم ونجا رابع من الموت إثر سقوط سيارة داخل حفرة بمنطقة الهرم غرب الجيزة اليوم الثلاثاء.

تلقى العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة داخل حفرة بشارع الشيشيني.

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انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين أن سيارة سقطت داخل حفرة بمطلع الطريق الدائري بها كابلات كهرباء، ما أسفر عن 3 حالات وفاة ومصاب، الضحايا الثلاث أعمارهم (17، 37، 38 سنة) سقطت بهم سيارة كانت تقلهم داخل حفرة بشارع أجياد بجوار فيلا قطب بمنطقة المريوطية فيصل.

أودعت الشرطة الجثامين ثلاجة الموتى ونقل المصاب إلى مستشفى الهرم للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

مصرع وإصابة 4 سقوط سيارة الجيزة الهرم النجدة

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