الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التخطيط": زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 71 مدرسة

مدرسة تكنولوجية
مدرسة تكنولوجية

كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توسع  الدولة المصرية فى إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، حيث تم زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 مدارس في عام 2018 إلى 71 مدرسة بنهاية عام 2023 بجميع محافظات الجمهورية.

تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني

وقال التقرير إنه تم تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وزيادة عدد مدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع والمشروعات القومية والصناعية التي يتم تنفيذها حاليًا لتوفير متطلبات تنفيذ البرامج المبنية، وفقًا لمنظومة الجدارات المهنية.

وأضاف التقرير أنه تم إنشاء مجلس المهارات القطاعية منبثق من المجلس القومي للأجور المهارات القطاعية في مصر، والذي يضم كل أصحاب المصلحة من اتحادات العمال واتحادات الصناعات واتحاد الغرف التجارية، مشيرًا إلى أن تلك المجالس تعني بمتابعة الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل بالمواصفات والتخصصات المطلوبة وبمستويات المهارة المناسبة.

وأوضحت التقرير،  أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة، ومنها وزارة العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والاتحادات المختلفة على منظومة معلومات سوق العمل لتوفير كل التفاصيل المطلوبة عن احتياجات سوق العمل والطلب والعرض عليه.

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية أنشأت الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني "إتقان" ETQAAN، وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية لمواكبة التطوير التكنولوجي المتسارع.

وقامت الدولة بتطوير واستحداث نحو94 منهجًا مطورًا، و75 تخصصًا مستحدثًا منذ بداية إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي وحتى يونيو 2023، بما يتجاوز المستهدف من خطة الإصلاحات الهيكلية، ومن المستهدف رفع نسبة المنضمين للتعليم الفني من المرحلة الإعدادية من نسبة 57% في عام 2021 لتصل إلى 65% عام 2024 ثم إلى 70%.

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