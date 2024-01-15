القاهرة الإخبارية: حكومة الاحتلال تقر موازنة 2024 بتقليص 15% من مخصصات فلسطينى الداخل

أفادت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها أن الحكومة الإسرائيلية تقر موازنة 2024 بتقليص 15% من مخصصات فلسطيني الداخل وزيادة مخصصات الاستيطان.

خسائر دولة الاحتلال بعد 100 يوم من الحرب بغزة

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن خسائرها بعد 100 يوم من الحرب بغزة أن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى في 2023 مقارنة بفائض قدره 0.6% فى عام 2022، الأمر إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب، وكان من المتوقع أن يبلغ العجز 3.4% في تقدير سابق في نوفمبر الماضي.

وأضافت الوزارة، أن العجز المسجل فى ديسمبر الماضى وحده بلغ 33.8 مليار شيكل (9 مليارات دولار)، وحسب الوزارة، فقد بلغ العجز عن العام كاملا 18.5 مليار دولار، فى حين تراجعت عائدات الضرائب 8.4%.

وأظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل، أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25 بالمئة إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام الجاري.