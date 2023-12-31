الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن بوست: حرب غزة تلحق خسائر ضخمة باقتصاد إسرائيل

غزة
غزة

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي جراء حرب غزة حيث قالت إن الاقتصاد الإسرائيلي تعرض لانتكاسة أكبر من انتكاسة الاقتصاد بعد جائحة كورونا.

حرب غزة تهدد اقتصاد إسرائيل

وقالت واشنطن بوست إن الحرب في غزة تسبب في انهيار اقتصادي قوي  على إسرائيل، والضفة الغربية، ومختلف أنحاء الشرق الأوسط، وعلى الرغم من أن التكلفة التي ستتكبدها غزة مدمرة بشكل واضح، إلا أنها لم تبدأ بعد في حسابها حيث  تعرض حوالي نصف المباني وثلثي المنازل في القطاع لأضرار أو دمرت، وتم تهجير 1.8 مليون شخص ومقتل أكثر من 21 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

 بينما تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضربة قوية أيضًا، وإسرائيل، ويقول الاقتصاديون إن التأثير حتى الآن يقارن بأسوأ ما خلفته جائحة كوفيد، ويمكن أن يتجاوز تلك الخسائر إذا استمر.

txt

نيويورك بوست: صراع غزة سيتحول إلى حرب عالمية في 2024

تفاصيل انهيار الاقتصاد الإسرائيلي 

وقالت الصحيفة إنه منذ السابع من أكتوبر، ارتفع الإنفاق الحكومي والاقتراض، وانخفضت عائدات الضرائب وقد تتأثر التصنيفات الائتمانية، وسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي – من توقعات النمو بنسبة 3% في عام 2023 إلى 1% في عام 2024، وفقًا لبنك إسرائيل، ويتوقع بعض الاقتصاديين الانكماش.

txt

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024|الزعماء المسلمون يتخلون عن بايدن بسبب حرب غزة

انهيار قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل

وقالت الصحيفة إن  التأثير على قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل – محرك الاقتصاد – مثير للقلق حيث يعمل العديد من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع التكنولوجيا كما تنفق إسرائيل أموالًا طائلة على نشر أكثر من 220 ألف جندي احتياطي في المعركة ودعم رواتبهم.

ووفقا للصحيفة، فإن العديد من هؤلاء الاحتياط هم عمال في مجال التكنولوجيا الفائقة في مجالات الإنترنت والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والأدوية والحلول المناخية. 

ويعتمد قطاع التكنولوجيا في إسرائيل على الاستثمار الأجنبي، لكن ذلك كان يتضاءل حتى قبل الحرب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القلق بشأن عدم الاستقرار الذي يعتقد المستثمرون أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية قبل الحرب جلبته إلى إسرائيل - على الرغم من إعلان إنتل الأخير عن المضي قدمًا في إنشاء مصنع للرقائق بقيمة 25 مليار دولار في جنوب إسرائيل، وهو أكبر استثمار على الإطلاق من قبل شركة في إسرائيل.

ولا تحتاج إسرائيل إلى دفع تكاليف قوات الاحتياط والقنابل والرصاص فحسب، بل إنها تدعم أيضًا 200 ألف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان، والتي يقصفها حزب الله يوميًا.

txt

القاهرة الإخبارية: 8 شهداء جراء قصف منازل سكنية بمخيم المغازى وسط قطاع غزة

تكلفة الحرب تهدد إسرائيل 

ويقدر الاقتصاديون  أن الحرب كلفت الحكومة حوالي 18 مليار دولار – أو 220 مليون دولار في اليوم، وقال  تسفي إيكشتاين، نائب محافظ بنك إسرائيل السابق والأستاذ الفخري في جامعة تل أبيب انه من المتوقع انخفاض في  الميزانية الحكومية بما في ذلك انخفاض الإيرادات الضريبية لتصل إلى 20 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، وذلك على افتراض أن الحرب لن تمتد إلى لبنان.

ويقول يارون زليخة، الأستاذ في كلية أونو الأكاديمية، وهو خبير اقتصادي سابق في وزارة المالية الإسرائيلية، إنه من المهم فهم الآثار المترتبة على الحرب.

وقال إن هناك تكلفة شن الحرب، وهناك انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي وما نتج عنه من انخفاض في الإيرادات، وينتج عن العجز في الإنفاق تكاليف الاقتراض، والتي سوف تؤثر على الميزانية لفترة طويلة بعد توقف إطلاق النار.

إسرائيل غزة حرب غزة الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلي كورونا اقتصاد إسرائيل

مواد متعلقة

نيويورك بوست: صراع غزة سيتحول إلى حرب عالمية فى 2024

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024|الزعماء المسلمون يتخلون عن بايدن بسبب حرب غزة

معاريف: انتشار عدوى “الليشمانيا” بين جنود الاحتلال فى غزة

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال يعتقد أنه غير قادر على الفوز فى الحرب

وول ستريت جورنال: أضرار غزة الأشد تدميرًا لمنطقة حضرية فى التاريخ الحديث

تقرير أمريكى: الجيش الإسرائيلى فشل فى "أكثر حروب القرن تدميرًا"

وجهة سياحية دافئة.. "ذا صن" ترشح مصر للزيارة خلال 2024

وقف القتال وإطلاق سراح محتجزين.. تفاصيل جديدة فى مفاوضات هدنة غزة

الأكثر قراءة

البنك المركزى: نمو المعروض النقدى 20% فى نوفمبر على أساس سنوى

أنقذها من المعاكسة وخطفها لنفسه.. السجن 6 سنوات لسائق اغتصب فتاة بالبساتين

بالأسماء.. قائمة الحراس المرشحين للانضمام إلى الزمالك فى يناير

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يكشف العثور على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية فى غزة

تايوان تدرس الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لردع الغزو الصينى المحتمل

مقتل 10 حوثيين فى قصف أمريكى استهدف زوارق هاجمت سفينة فى البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة