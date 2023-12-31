واشنطن بوست: حرب غزة تلحق خسائر ضخمة باقتصاد إسرائيل

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي جراء حرب غزة حيث قالت إن الاقتصاد الإسرائيلي تعرض لانتكاسة أكبر من انتكاسة الاقتصاد بعد جائحة كورونا.

حرب غزة تهدد اقتصاد إسرائيل

وقالت واشنطن بوست إن الحرب في غزة تسبب في انهيار اقتصادي قوي على إسرائيل، والضفة الغربية، ومختلف أنحاء الشرق الأوسط، وعلى الرغم من أن التكلفة التي ستتكبدها غزة مدمرة بشكل واضح، إلا أنها لم تبدأ بعد في حسابها حيث تعرض حوالي نصف المباني وثلثي المنازل في القطاع لأضرار أو دمرت، وتم تهجير 1.8 مليون شخص ومقتل أكثر من 21 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

بينما تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضربة قوية أيضًا، وإسرائيل، ويقول الاقتصاديون إن التأثير حتى الآن يقارن بأسوأ ما خلفته جائحة كوفيد، ويمكن أن يتجاوز تلك الخسائر إذا استمر.

تفاصيل انهيار الاقتصاد الإسرائيلي

وقالت الصحيفة إنه منذ السابع من أكتوبر، ارتفع الإنفاق الحكومي والاقتراض، وانخفضت عائدات الضرائب وقد تتأثر التصنيفات الائتمانية، وسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي – من توقعات النمو بنسبة 3% في عام 2023 إلى 1% في عام 2024، وفقًا لبنك إسرائيل، ويتوقع بعض الاقتصاديين الانكماش.

انهيار قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل

وقالت الصحيفة إن التأثير على قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل – محرك الاقتصاد – مثير للقلق حيث يعمل العديد من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع التكنولوجيا كما تنفق إسرائيل أموالًا طائلة على نشر أكثر من 220 ألف جندي احتياطي في المعركة ودعم رواتبهم.

ووفقا للصحيفة، فإن العديد من هؤلاء الاحتياط هم عمال في مجال التكنولوجيا الفائقة في مجالات الإنترنت والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والأدوية والحلول المناخية.

ويعتمد قطاع التكنولوجيا في إسرائيل على الاستثمار الأجنبي، لكن ذلك كان يتضاءل حتى قبل الحرب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القلق بشأن عدم الاستقرار الذي يعتقد المستثمرون أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية قبل الحرب جلبته إلى إسرائيل - على الرغم من إعلان إنتل الأخير عن المضي قدمًا في إنشاء مصنع للرقائق بقيمة 25 مليار دولار في جنوب إسرائيل، وهو أكبر استثمار على الإطلاق من قبل شركة في إسرائيل.

ولا تحتاج إسرائيل إلى دفع تكاليف قوات الاحتياط والقنابل والرصاص فحسب، بل إنها تدعم أيضًا 200 ألف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان، والتي يقصفها حزب الله يوميًا.

تكلفة الحرب تهدد إسرائيل

ويقدر الاقتصاديون أن الحرب كلفت الحكومة حوالي 18 مليار دولار – أو 220 مليون دولار في اليوم، وقال تسفي إيكشتاين، نائب محافظ بنك إسرائيل السابق والأستاذ الفخري في جامعة تل أبيب انه من المتوقع انخفاض في الميزانية الحكومية بما في ذلك انخفاض الإيرادات الضريبية لتصل إلى 20 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، وذلك على افتراض أن الحرب لن تمتد إلى لبنان.

ويقول يارون زليخة، الأستاذ في كلية أونو الأكاديمية، وهو خبير اقتصادي سابق في وزارة المالية الإسرائيلية، إنه من المهم فهم الآثار المترتبة على الحرب.

وقال إن هناك تكلفة شن الحرب، وهناك انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي وما نتج عنه من انخفاض في الإيرادات، وينتج عن العجز في الإنفاق تكاليف الاقتراض، والتي سوف تؤثر على الميزانية لفترة طويلة بعد توقف إطلاق النار.