كريمة مختار.. ماما على الشاشة

كريمة مختار وجه مصرى أصيل، لا تراه إلا وترى فى ملامحه صورة الأم المصرية الحنون الرقيقة.

ولدت الفنانة القديرة فى ١٦ يناير من عام ١٩٣٤، وترجع أصولها العائلية إلى مدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وتخرجت فى المعهد العالى للفنون المسرحية، واكتشفت مبكرًا موهبتها فى الأداء الصوتى، وبدأت مشوارها الفنى بتقديم برنامج الأطفال الإذاعى الشهير «بابا شارو» فى فترة الخمسينيات.

ومن خلال هذا البرنامج اشتهرت كصوت إذاعى مميز يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر أثير الإذاعة، حتى عُرضت عليها المشاركة فى بعض الأفلام السينمائية، إلا أن أسرتها رفضت ذلك العرض. واقتصر عملها على الإذاعة، حتى سنحت لها الفرصة مرة أخرى للعمل السينمائى، بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش عام ١٩٥٨، والذى سهل لها المشاركة فى فيلم «ثمن الحرية». وتألقت كريمة مختار فى فيلم «الحفيد»، وقدمت دور «زينب» الأم المدبرة لشئون المنزل، وكذلك الحما ذات الرأى النافذ والكلمة المسموعة، والأم الحنون على أبنائها التى تتشاجر معهم دائمًا من أجل مصلحتهم.وفى لقاء تليفزيونى لها، قالت إنها لم تستطع السيطرة على نفسها أثناء تصوير مشهد «شراء الفراخ لابنتها الوالدة»، حيث كانت تعبيرات الفنان عبدالمنعم مدبولى، بطل العمل، غاية فى التلقائية والكوميديا، ما جعلها تضحك وتعيد تصوير المشهد. وكان أداؤها شخصية «ماما نونا» فى مسلسل «يتربى فى عزو» أجمل وأحب أدوارها للجمهور، ومن خلاله دخلت كل البيوت المصرية والعربية، حيث ظهر حنانها الزائد وتدليلها المبالغ فيه لابنها «حمادة»، الذى أدى دوره يحيى الفخرانى، والذى يبلغ من العمر ٦٠ عامًا، ولطالما ذكرت كريمة مختار المشاهدين بأمهاتهم الطيبات البسيطات، اللواتى يقدمن كل ما لديهن من أجل أبنائهن.