الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بناء على طلب النائب مصطفى سالم..

"خطة النواب" تطالب التعليم العالي بتوضيح أسباب عدم تحقيق موارد ذاتية

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

وجهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة عين شمس والمستشفيات الجامعية التابعة لها للسنة المالية 2022/2023، أسئلة واستفسارات بشأن بعض البنود في الحساب الختامي لموازنة الوزارة.


وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن بند الاقتراض في الحساب الختامي لموازنة وزارة التعليم العالي، قائلا: "في بند الاقتراض، هناك مليار و536 مليون ربط معدل وأصبح الفعلي 114 مليون جنيه، ما سبب هذا الانخفاض الشديد في الفارق.


وأوضح ممثل وزارة التعليم العالي أن المبلغ يتعلق بالقرض السعودي، وكانت 300 مليون دولار، وجزء كبير منه وجه في إنشاء جامعة الملك سلمان، ولكنة لم يقدم ردود وافية للجنة، مما دفع النائب مصطفي سالم إلى التوصية بموافاة اللجنة ببيان رسمي خلال أسبوع من تاريخه بالمنفذ والمنصرف الفعلي من الأعمال وأوجه الصرف.

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كما تساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة عن الموارد الذاتية، قائلا: الربط المعدل مليار و323 مليون جنيه، وأصبحت ربط فعلي 3 ملايين و400 ألف، فهناك 1.3 مليار لم تحقق موارد ذاتية لماذا؟ وعلى أي أساس تم توقعه ومن أين كان سيتم الحصول على هذا المبلغ وفقا للمخطط وأسباب عدم تحقيقه؟.


وقال بدر عبد الرحمن، ممثل وزارة التخطيط وزارة التخطيط، إن الدولة بدأت من خطة 22/23 ترفع يدها تدريجيا عن الجامعات الأهلية، وتخفض استثماراتها، باعتبار أنها بدأت تعمل وتجلب موارد.
فيما أشار ممثل وزارة المالية، إلى أن التقديرات تم وضعها بناء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفسها.


وأوصت لجنة الخطة والموازنة بموافاة اللجنة بأسباب عدم تحقيق هذه الموارد الذاتية برقم 1.3 مليار جنيه، وذلك بعدما لم تحصل على رد مفيد من ممثل الوزارة.

لجنة الخطة والموازنة موازنة ديوان البحث العلمي التعليم العالي الوزارة

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