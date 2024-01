موعد حفل جوائز "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم 2023، هو ما يبحث عنه مشجعي كرة القدم.



وتحتضن العاصمة البريطانية لندن، الحفل الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمرة الثالثة بعدما استضافتها في وقت سابق في عامي 2016، 2017.



ويعتبر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، هو المرشح الأبرز لنيل لقب أفضل لاعب.



وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي قد فاز بجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم عن عام 2022.

موعد حفل ذا بيست لأفضل لاعب في العالم 2023



ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة العاشرة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.



وسبق أن أعلن الاتحاد الدولي في شهر سبتمبر الماضي المرشحين والمرشحات لكافة فئات الجوائز، ومن ثم اختارت لجنة تحكيم دولية القوائم المختصرة للمرشحين والمرشحات والمكونة من 3 أسماء في معظم الفئات.



وتم تخصيص 25% من النسبة الإجمالية للأصوات لكل فئة من الفئات الأربع أعلاه، وذلك بغض النظر عن عدد المصوّتين في كل فئة.

جوائز ذا بيست الأفضل 2023



جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة

جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب

جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة (فئة السيدات)

جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة (فئة الرجال)

جائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة

جائزة The Best من FIFA لأفضل حارس

جائزة FIFA بوشكاش لأجمل هدف

جائزة FIFA للمشجعين

جائزة FIFA للعب النظيف

التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبة في العالم FIFA FIFPRO

التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبًا في العالم FIFA FIFPRO

