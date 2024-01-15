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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد حفل «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم 2023

ذا بيست
ذا بيست

موعد حفل جوائز "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم 2023، هو ما يبحث عنه مشجعي كرة القدم.


وتحتضن العاصمة البريطانية لندن، الحفل الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمرة الثالثة بعدما استضافتها في وقت سابق في عامي 2016، 2017.


ويعتبر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، هو المرشح الأبرز لنيل لقب أفضل لاعب.


وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي قد فاز بجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم عن عام 2022.

 

موعد حفل ذا بيست لأفضل لاعب في العالم 2023


ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة العاشرة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.


وسبق أن أعلن الاتحاد الدولي في شهر سبتمبر الماضي المرشحين والمرشحات لكافة فئات الجوائز، ومن ثم اختارت لجنة تحكيم دولية القوائم المختصرة للمرشحين والمرشحات والمكونة من 3 أسماء في معظم الفئات.


وتم تخصيص 25% من النسبة الإجمالية للأصوات لكل فئة من الفئات الأربع أعلاه، وذلك بغض النظر عن عدد المصوّتين في كل فئة.

 

جوائز ذا بيست الأفضل 2023


جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة
جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب
جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة (فئة السيدات)
جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة (فئة الرجال)
جائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة
جائزة The Best من FIFA لأفضل حارس
جائزة FIFA بوشكاش لأجمل هدف
جائزة FIFA للمشجعين
جائزة FIFA للعب النظيف
التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبة في العالم FIFA FIFPRO
التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبًا في العالم FIFA FIFPRO

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