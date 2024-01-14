الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صلاح يعيد الفرحة لجمهور المنتخب في المقاهي

مشجعي
مشجعي

تحولت حالة الإحباط وخيبة الأمل التي سيطرت على مشجعي منتخب مصر منتخب مصر بعد أن سجل المنتخب الموزمبيقي هدف التقدم في مرمى المنتخب الوطني بعد تعادله مع بداية الشوط الثاني من المباراة إلى فرح واستعادة الأمل من جديد بعد تسجيل محمد صلاح الهدف الثاني، التعادل لمنتخبنا الوطني من ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع

 

30 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن ثانى الأهداف أمام موزمبيق فى أمم إفريقيا

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق وموعدها

تصاعدت أصوات الصفارات والتعبير عن الاستياء في المقاهي، وسط غياب تام للابتهاج الذي ساد في الشوط الأول بعد تسجيل هدف التعادل ثم ساد لحظات من التوتر والترقب لدى المشجعين، وسرعان ما بدأت الصيحات التشجيعية تتعالى من جديد، داخل المقاهي، وكأن المشجعين يحاولون إعادة الروح والحماس إلى المباراة وإدراك التعادل ومن ثم الفوز.

وتحولت أحداث اللقاء بين منتخب مصر ومنتخب موزمبيق في الشوط الثاني حيث أحرز المنتخب الموزمبيقي هدف التعادل في الدقيقة 55، قبل أن يضيف هدف التقدم في الدقيقة 59، مما أضاف توترا وإثارة للمباراة.

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منتخب مصر منتخب موزمبيق المنتخب الوطني المقاهي محمد صلاح

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