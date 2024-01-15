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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سوناك: الهجمات البريطانية الأخيرة على الحوثيين كانت الملاذ الأخير

ريشي سوناك
ريشي سوناك

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن المملكة المتحدة تريد تهدئة التوترات الإقليمية وسط الهجمات الأخيرة على الحوثيين، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية. 


وأوضح سوناك، اليوم الإثنين، أن الهجمات الأخيرة التي شنتها بلاده على جماعة الحوثي في اليمن كانت "الملاذ الأخير"، مؤكدًا أن المملكة المتحدة "لن تتردد" في حماية أمن الشعب البريطاني.

سلسلة من الهجمات غير المقبولة 

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وقال سوناك للصحفيين، خلال زيارة إلى إسيكس بجنوب إنجلترا اليوم الإثنين: "واجهنا سلسلة متصاعدة من الهجمات من قبل الحوثيين على السفن التجارية، بما في ذلك هجوم على سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية، هذا غير مقبول".


وشدد سوناك على أن الحكومة البريطانية اتخذت إجراءً متناسبًا ومستهدفًا ضد أهداف عسكرية لإرسال رسالة قوية، مفادها أن هذا السلوك غير مقبول، لقد كان هذا هو الملاذ الأخير.


وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن الأولوية الرئيسية للمملكة المتحدة تظل تهدئة "التوترات في المنطقة"، واستعادة "الاستقرار في المنطقة".

 

سوناك المملكة المتحدة الحوثي الهجمات بريطانيا

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