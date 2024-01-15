الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تقودها أم وابنتها.. الكشف عن شبكة لممارسة الدعارة مع السائقين بالمنصورة

الدعارة
الدعارة

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا، القبض على ربة منزل وابنتها بتهمة التحريض على الفسق والفجور وممارسة الأعمال المنافية للآداب.

بدأت الواقعة بورود معلومات لمدير إدارة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب عن قيام "صابرين.ن.م.ا" 38 عاما، ربة منزل ومقيمة بإحدى قرى مركز أجا محافظة الدقهلية، وابنتها " نورهان.ف.أ" 22 عاما،  بدون عمل ومقيمة سمنود محافظة الغربية وقيام المتحرى عنها الأولى بتسهيل الدعارة عن نفسها وعن ابنتها بقيامهما بالاتفاق مع قائدي السيارات على  ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

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وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط المتهمتين حال تواجدهما بمنطقة المشاية السفلية بنطاق قسم شرطة أول المنصورة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وممارسة الدعارة مع الرجال راغبي المتعة الحرام بمقابل مادى دون تميز وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

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