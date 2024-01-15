لتوفير البيلت في مصر.. التفاصيل الكاملة لخطة تطوير "الدلتا للصلب"

حصلت “الدستور” على تقرير خاص بشركة الدلتا للصلب، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية يشمل مستهدف الشركة خلال العام المالي 2023/2024.

ووفقا لتقرير، حصلت عليه “الدستور” واشتمل علي خطة التطوير الخاصة بشركة الدلتا للصلب فإنه يتم ضخ استثمارات نحو 599 مليون جنيه من أجل استكمال تطوير خطوط انتاج شركة الدلتا للصلب حيث انتهت الشركة من المرحلة الأولي التي يتم انتاج 250 ألف طن بيلت من خلالها وجاري العمل علي تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل انشاء فرن البيلت التأثيري وانشاء مسبك لحديد الزهر.

ووفقا لمشروع الموازنة التقديرية الخاص بالشركة فأنه من المستهدف للشركة تحقيق ايرادات بقيمة 6.5 مليار جنيه وتحقيق صادارات بقيمة 1.8 مليار جنيه، إضافة إلى تحقيق صافي ربح نحو 190 مليون جنيه مقارنة 26 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.