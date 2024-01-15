الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لتوفير البيلت في مصر.. التفاصيل الكاملة لخطة تطوير "الدلتا للصلب"

شركة القابضة للصناعات
شركة القابضة للصناعات المعدنية

حصلت “الدستور” على تقرير خاص بشركة الدلتا للصلب، إحدى شركات  قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية يشمل مستهدف الشركة خلال العام المالي 2023/2024.

ووفقا لتقرير، حصلت عليه “الدستور” واشتمل علي خطة التطوير الخاصة بشركة الدلتا للصلب فإنه يتم ضخ استثمارات نحو 599 مليون جنيه من أجل استكمال تطوير خطوط انتاج شركة الدلتا للصلب حيث انتهت الشركة من المرحلة الأولي التي يتم انتاج 250 ألف طن بيلت من خلالها وجاري العمل علي تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل انشاء فرن البيلت التأثيري وانشاء مسبك لحديد الزهر.

ووفقا لمشروع الموازنة التقديرية الخاص بالشركة فأنه من المستهدف للشركة تحقيق ايرادات بقيمة 6.5 مليار جنيه  وتحقيق صادارات بقيمة 1.8 مليار جنيه، إضافة إلى تحقيق صافي ربح نحو 190 مليون جنيه مقارنة 26 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

قطاع الاعمال الدلتا للصلب الحديد والصلب مصانع الحديد والصلب مصانع الدلتا للصلب

مواد متعلقة

قطاع الأعمال: جهود الإصلاح أثمرت عن تحقيق 18 مليار جنيه أرباح العام الماضي

وزير قطاع الأعمال العام يلتقى وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين الباكستانيين

نقابية الدلتا للصلب: تطوير مصنع الحديد يسهم فى تنمية الصناعة المحلية

الأكثر قراءة

الحوثيون يضربون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ بالستى

عجز ميزانية إسرائيل يرتفع إلى 6.6% في 2024 بسبب حرب غزة

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

إسرائيل تستعين بـ"100 توكتوك" فى تايلاند لعودة المحتجزين.. ما القصة؟ (فيديو)

تقودها أم وابنتها.. الكشف عن شبكة لممارسة الدعارة مع السائقين بالمنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين