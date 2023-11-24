الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

نقابية الدلتا للصلب: تطوير مصنع الحديد يسهم فى تنمية الصناعة المحلية

شركة الدلتا للصلب
شركة الدلتا للصلب

قال المهندس عماد الدين محمد رئيس اللجنة النقابية بشركة الدلتا للصلب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن  تطوير مصنع الدلتا للصلب من الأمور الحيوية للنهوض بالصناعة والاقتصاد في المنطقة، حيث  يعتبر هذا المصنع من أقدم المشاريع الصناعية في البلاد وتحديثه يمثل خطوة هامة نحو تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف “عماد الدين”، في تصريحات خاصة ل"الدستور، أن تطوير مصنع الدلتا للصلب يسهم في تعزيز البنية التحتية الصناعية والتقنية في البلاد، وبما أن صناعة الصلب تعتبر قطاعًا حيويًا للعديد من الصناعات الأخرى كقطاع البناء وصناعة السيارات، فإن تحديث المصنع سيسهم في تعزيز تلك الصناعات الأخرى وزيادة تنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد أنه تطوير المصنع يعزز النشاط الاقتصادي في المنطقة المحيطة به؛ فالمشروعات الكبرى كمصنع الدلتا تجذب الاستثمارات وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للسكان المحليين، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل في المجتمع.

وأوضح أنه يساهم تطوير المصنع في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال استخدام تقنيات صديقة للبيئة في عمليات الإنتاج والحد من التأثيرات السلبية على البيئة المحيطة، وبالتالي، سيكون للمصنع دور إيجابي في المساهمة في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن تطوير الدلتا للصلب ضروري لتحسين البنية الصناعية والاقتصادية للبلاد وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يُعَدّ تحديث المصنع خطوة حاسمة نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الصلب، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز الاستقلالية الاقتصادية.

وأكد أنه يمكن القول إن تطوير مصنع الدلتا للصلب يعد استثمارًا استراتيجيًا مهمًا يخدم مصلحة البلاد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحديث في تعزيز تنمية الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستقرارًا على المدى الطويل.

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