الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يكشف حقيقة مفاوضات بيع الدلتا للصلب لمصنعي الحديد

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حقيقة ما أثير حول مفاوضات مصنعي الحديد من القطاع الخاص لشراء شركة الدلتا للصلب احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية أقدم شركة لتصنيع الحديد والصلب في مصر.

لا يوجد أي مفاوضات في هذا الشأن

وقال وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن ما أثير عن مفاوضات لشراء شركة الدلتا للصلب أقدم شركة للحديد والصلب في مصر من جانب مصنعي الحديد في مصر عار تماما عن الصحة، حيث لا يوجد أي مفاوضات في هذا الشأن الخاص ببيع شركة الدلتا للصلب لمصنعي الحديد والصلب في مصر.

وكان بعض مصنعي الحديد والصلب في مصر من القطاع الخاص أعلنوا في تصريحات صحفية أنهم تقدموا بعرض من أجل الاستحواذ على شركة الدلتا للصلب وأنه لم يتم الرد عليهم من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة الدلتا للصلب أقدم شركة للحديد والصلب في مصر، وتعد الشركة الوحيدة التي يمتلكها قطاع الأعمال وتكون تحت إدارته بالكامل، وذلك عقب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وشركة الأهلية للصناعات المعدنية المنتجة للحديد والصلب والتي تم تصفيتها في السابق قبل تصفية شركة الحديد والصلب المصرية على خلفية الخسائر والمديونيات الضخمة التي تتعرض لها الشركات.

كما كان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام منذ فترة قريبة وذلك لمتابعة خطط التطوير في شركات قطاع الأعمال العام ومنها نشاط الحديد والصلب حيث تحظى شركة الدلتا للصلب بأهمية كبيرة كونها الشركة المنتجة للبيلت الذي يتم استيراده من الخارج، بالإضافة إلى أنه تم العمل على تطوير الشركة وزيادة حجم الإنتاج بها ليصل الى 500 الف طن بيليت.

قطاع الاعمال الشراكة مع قطاع الأعمال تطوير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مدينة دمياط للأثاث

وزارة قطاع الأعمال العام تُطلق حملة «طوف وشوف» للترويج للسياحة الداخلية

وزير قطاع الأعمال العام يناقش مع رؤساء الشركات القابضة المخطط العام للتدريب

الأكثر قراءة

مصر تسلم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

مصر تدين الهجوم الإرهابى ضد القوات البحرينية المشاركة فى عملية "عاصفة الحزم"

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات حدودية.. كيف تصدى لبنان لاعتداء إسرائيلى على سيادته فى منطقة بسطرة؟

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة