وزير قطاع الأعمال العام يكشف حقيقة مفاوضات بيع الدلتا للصلب لمصنعي الحديد

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حقيقة ما أثير حول مفاوضات مصنعي الحديد من القطاع الخاص لشراء شركة الدلتا للصلب احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية أقدم شركة لتصنيع الحديد والصلب في مصر.

لا يوجد أي مفاوضات في هذا الشأن

وقال وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن ما أثير عن مفاوضات لشراء شركة الدلتا للصلب أقدم شركة للحديد والصلب في مصر من جانب مصنعي الحديد في مصر عار تماما عن الصحة، حيث لا يوجد أي مفاوضات في هذا الشأن الخاص ببيع شركة الدلتا للصلب لمصنعي الحديد والصلب في مصر.

وكان بعض مصنعي الحديد والصلب في مصر من القطاع الخاص أعلنوا في تصريحات صحفية أنهم تقدموا بعرض من أجل الاستحواذ على شركة الدلتا للصلب وأنه لم يتم الرد عليهم من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة الدلتا للصلب أقدم شركة للحديد والصلب في مصر، وتعد الشركة الوحيدة التي يمتلكها قطاع الأعمال وتكون تحت إدارته بالكامل، وذلك عقب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وشركة الأهلية للصناعات المعدنية المنتجة للحديد والصلب والتي تم تصفيتها في السابق قبل تصفية شركة الحديد والصلب المصرية على خلفية الخسائر والمديونيات الضخمة التي تتعرض لها الشركات.

كما كان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام منذ فترة قريبة وذلك لمتابعة خطط التطوير في شركات قطاع الأعمال العام ومنها نشاط الحديد والصلب حيث تحظى شركة الدلتا للصلب بأهمية كبيرة كونها الشركة المنتجة للبيلت الذي يتم استيراده من الخارج، بالإضافة إلى أنه تم العمل على تطوير الشركة وزيادة حجم الإنتاج بها ليصل الى 500 الف طن بيليت.