الجدري المائي: هل ينتشر في الشتاء فقط؟.. وما هي تفاصيل أعراضه وعدوته؟

الجدري المائي هو مرض خفيف وشائع يصيب الأطفال في الغالب ويمكن التقاطه في أي عمر، حيثُ يحدث بسبب فيروس يسمى الفيروس النطاقي الحماقي، وتنتشر العدوى في الغالب من خلال الاتصال بشخص مصاب، خاصة الأطفال دون سن 15 عامًا، وكبار السن، وذوي المناعة المنخفضة هم الأكثر عرضة للخطر.

ما هي أعراض المرض والوقايه منه؟، هل ينتشر الجدري المائي في الشتاء فقط؟، وهل هو مرض عصبي أم جلدي أم مناعي؟. كل هذه الأسئلة يُجيب عليها استشاري الحساسية والمناعة الدكتور أمجد حداد في تصريح خاص لـ"الدستور"، على النحو التالي:

متى يستمر المرض بين المصابين؟

قال استشاري الحساسية والمناعة الدكتور أمجد حداد، إنَّ عادة ما يستمر المرض الناجم عن الفيروس من 4 إلى 10 أيام، ويأتي مع ظهور بثور مثيرة للحكة، والتي تتراوح شدتها؛ يمكن أن تكون مصحوبة بالحمى وفقدان الشهية والتعب.

هل يصيب الجدري المائي الأطفال فقط؟

أوضح حداد أنَّ جدرى الماء فيروس ينتمي إلى عائلة فيروسات الهربس، مما يجعله فيروس هربس، ويمكن أن يصيب الأطفال أو البالغين، حيثُ ينتشر بين الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ما هي الحماية من الجدري المائي؟

أكد استشاري الحساسية والمناعة أن لقاح جدري الماء فعال في الوقاية من العدوى، حيثُ أصبح متاحًا وهو عبارة عن جرعة من جرعتين؛ تعطى الجرعة الأولى من عمر 12 شهرًا إلى 15 شهرًا، مع إعطاء الجرعة الثانية بين عمر 4 و6 سنوات.

هل ينتشر الجدري المائي في الشتاء فقط؟

عادة ما يصاب الأطفال بالجدري المائي في الشتاء والربيع، خاصة بين شهري مارس ومايو، وقد يكون أحد الأسباب هو نوع من الطفرة التي شهدها الفيروس على مر السنين.

وفي ظل علاقته بالمناخ، يشتبه خبراء الصحة في أن تغير أنماط الطقس والتلوث دفع الفيروس إلى حدوث طفرة، ولكن يمكن أن يُصاب به الأطفال أيضًا في أي وقت.

هل جدري المائي مرض عصبي أم جلدي أم مناعي؟

جدري الماء هو مرض جلدي شديد العدوى يسببه، وهو نوع من فيروس الهربس، غالبًا ما يكون مرضًا خفيفًا، يتميز بطفح جلدي مثير للحكة على الوجه وفروة الرأس والجذع مع بقع وردية وبثور صغيرة مملوءة بالسوائل تجف وتصبح قشورًا بعد أربعة إلى خمسة أيام.

أعراض الجدري المائي

وحول أعراضه، قال حداد، غالبًا ما يظهر الطفح الجلدي لأول مرة على الصدر والظهر والوجه، ومن ثم ينتشر في الجسم كله، ويمكن أن تتشكل البثور في أي مكان، بما في ذلك الفم أو الجفون أو المنطقة التناسلية، مُشيرًا إلى أنَّه يمكن أن تظهر أعراض أخرى قبل يوم أو يومين من ظهور الطفح الجلدي، ومن المحتمل أن تكون معديًا أيضًا، وتشمل هذه: (حمى- التعب- فقدان الشهية- صداع).

ما هي مضاعفات الجدري المائي؟

أشار استشاري الحساسية والمناعة الدكتور أمجد حداد إلى أنَّه يمكن أن تشمل المضاعفات الالتهابات البكتيرية في الجلد والالتهاب بشكل في أجزاء بالجسم، مؤكدًا أنَّ الفيروس ليس خطيرًا على الأطفال، ويجب على الأباء اتخاذ كافة التدابير الاحترازية المتعلقة بسلامة أطفالهم.

الوقاية من الجدري المائي

وفيما يتصل بالوقاية، نصح استشاري الحساسية والمناعة، من تناول الأطفال للقاح، وعزل المصابين تحت رعاية طبية، حتى تتضاعف الأعراض وتنتشر بيين الأُسر، كما يجب على اللآباء تحذير أبنائهم بعدم تلامس أشياء زملائهم ولا الوقوف بجانب من تظهر عليه أعراض جلدية.