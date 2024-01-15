أشهر المقولات عن الحكمة والصبر.. اعرفها

الحكمة هي أغلى شئ يمكن أن يمنحه الله للإنسان بعد الإيمان ومكارم الأخلاق، ونتاج الحكمة هو السلام الداخلي وتكامل الذات والبهجة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما أخلص عبد العمل لله أربعين يومًا إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالًا فسلطه الله على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ رأس الحكمة مخافة الله عزو جل ”

الصدق أول فصل في كتاب الحكمة.- الكاتب توماس جيفرسون

من الإصغاء تأتي الحكمة، ومن الكلام تأتي الندامة ــــ مثل انجليزي

الحكمة … هي التجربة مضافًا إليها التأمل ــ آرسطو

ينبوع الحكمة تتدفق مياهه فوق ربوع الكتب ــ حكمة يونانية

الحكمة التي يتم تعلمها بعمق لا تنسى أبدًا. ــــ فيثاغورس

فن الحكمة أن تعرف ماذا تتجاهل ـــ وليم جيمس

العمر يكسب الخبرة ويكسب العقل الحكمة ـــ مثل انجليزي

ليس من الحكمة والمنطق أن تعيش في الماء وتعتبر التمساح عدوا لك ــــ مثل هندي

الحكيم لا يحزن من الآلام الماضية ولكن يستعين بالحاضر ليتجنب غيرها ـــ شكسبير

أن تكون حكيمًا في الوقت المناسب فذلك تسعة اعشار الحكمة ـــــ ثيودور روزفلت

أن تنال الحكمة عن طريق مصائب الآخرين أفضل من أن تنالها عن طريق مصائبك أنت . ـــــ أيسوب

قبل أن يتكلم الرجل الحكيم عليه أن يفكر تمامًا فيما يقول، وفيمن يستمع إليه، وأين ومتى يتكلم.

لاكتساب المعرفة على المرء أن يدرس، ولاكتساب الحكمة عليه أن يلاحظ.

أمرين سيجعلوك أكثر حكمة:الكتب التي تقرؤها والأشخاص الذين تلتقي بهم ـــ أحمد الشقيري

يجب على الإنسان أن يعرف كل شئ عن شئ، وبعض الشئ عن كل شئ ـــ توفيق الحكيم

ليس على المرء حرج من الاعتراف بخطئه، فهذا يعني قوله بكلمات أخرى أنه اليوم أكثر حكمة مما كان بالأمس ـــ الكسندر بوب

يمكن أن أقول لكم ما إذا كان الرجل ذكيًا من إجاباته. يمكن أن أقول لكم ما إذا كان الرجل حكيمًا من أسئلته. ــــ نجيب محفوظ

خمس أخطاء تتعلق بالحكمة:

الحكمة تأتي مع التقدم في السن: إن الحكمة ليست وليدة السن الهرم، فالهرم لا يجلب إلا التجاعيد، صحيح أن مقدار الفهم والتعقل يزيد مع مرور الزمن إلا أن هذا لا يتحقق إلا إذا كانت البذرة صالحة من الأساس. الحكمة نتاج الذكاء: الحكمة ليست مما يولد به المرء، قد يصح هذا مع الذكاء أو المهارة أو النشاط إلا أنه لا يصح مع الحكمة، فهي نتاج معايشة الحياة. الحكمة نتاج طلب العلم والمعرفة: لا ننال الحكمة من المدرسة ولكن من محاولة تدوم العمر كله لأجل اكتسابها. لا تخلط أبدًا بين المعرفة والحكمة، فإحداهما تعينك على أن تثري جيبك، أما الأخرى فتعينك أن تثري حياتك. الحكمة نتاج الخبرة: من غير الممكن أن نعتمد على خبراتنا وحدها لكي نؤتى الحكمة، بغض النظر عن قدر استعدادنا للتعلم، فتجارب المرء في الحياة محدودة، ولن نزداد حكمة إلا عندما نجمع بينها وبين تجارب ومعارف غيرنا.

ثانيًا: أجمل ما قيل عن الصبر